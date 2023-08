Andrei Caramitru, poziție neașteptată: Bravo, Ciolacu! Ieșiți din bulă și o să vedeți

Andrei Caramitru susține că aceată rearanjare a sistemului de taxare, proiect aflat în lucru la Guvern, reprezintă ceea ce românii obișnuiți așteptau de foarte mult timp. Caramitru îl felicită pe Marcel Ciolacu pentru curaj și arată că va avea sprijinul populației, asta pentru că oamenii s-au săturat să vadă cum ”șmecherii” păcălesc taxele prin tot felul de artificii.

”E ok sa urlam si sa ne ofticam cu taxele. Dar mai ieșiți din bulă. Angajații normali - si sunt mulți - aplauda si zic “foarte bine a făcut Ciolacu”. Inclusiv bancheri de top si angajați simpli de prin corporații cu care am vorbit in ultimele 2 zile.

Argumentul lor e simplu. si e așa :

“domne eu plătesc 45% taxe. Dar ala e șmecher in loc sa facă contract de munca își face micro, e plătit si 20’000 EUR pe luna, si plătește 9% teoretic (dar de fapt mai puțin ca își poate pune cheltuielile pe firma - deci real 6%). Deci omul normal, inclusiv aia săraci de tot, plătesc 45, șmecherul bogat 6. Nu e echitabil si ok, deloc. Acum - dacă plătește 20-25 - oricum e foarte bine ce naiba. Bravo Ciolacu !”

Va zic doar ca populatia in mare gândește un pic altfel decât bula. Si are mari nervi când vede Lamborghini fite prin cluburi si ceasuri de 100’000 de EUR la unii pe mână. Si zic așa - da-i dracu ca au bani sa plătească si ei nu doar eu.

Eu cred ca taxele totale pe munca ar trebui sa fie 40 maxim (si pt salariile mici sa fie 25). Pt pfa si micro sa porneasca de la 15 si sa fie 30 max, in funcție de venitul total, in linie cu pragurile si deducerile de la salarii. Pt mega multinaționale as pune 35.

Si as avea deduceri pt cei care au copii si cei care plătesc chirii sau rata la banca. Pentru ca vrem oameni serioși care își fac o familie si își fac o casa, tocmai pe astia trebuie sa ii ajutam.

Așa e echitabil. si fara excepții, zero speciali.”, scrie Andrei Caramitru.