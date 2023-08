Andrei Caramitru răstoarnă toate poveștile despre una dintre destiinațiile favorite de vacanță ale românilor

În ultimele luni, pe rețelele de socializare și nu numai, foarte mulți români s-au plâns de faptul că în stațiunile din Albania este foarte murdar și prețurile au ajuns de nesuportat. Andrei Caramitru a fost în vacanță în Albania și arată că totul este impecabil, curățenia este sfântă, iar casele și clădirile din Albania sunt curate și aranjate.

”Apropo de mentalitate. Mulți zic ca vine din perioada otomană de aia e haos așa la noi. Nu cred.

Mergeți in Albania pe plaja vara (va recomand - cea mai frumoasa coasta pe mediterana). O sa vedeți curatenie perfecta, nici o casa lăsată in paragina, nimeni nu vine sa cerseasca nu exista asa ceva, nu exista “porumbelu porumbelu” si fauna dementa de pe plaje de la noi. taverne simple cu mâncare excelenta. Totul civilizat. In Albania. Unde majoritatea sunt musulmani, au fost mult mai dominati de otomani decât noi si sunt mult mai săraci decât la noi. Nu au multinaționale nu au firme străine de unde sa învețe “civilizația” nu au mare lucru. Si asculta si ei manele la greu - inclusiv românești.

Deci explicația e mult mai adânca. Aici istoric am fost iobagi, servili si sclaveți pe plantație la boieri sau la unguri, haustrieci, sași. Atât. Albanezii erau pirați - se organizau si ieșeau cu vapoarele sa se lupte cu venețienii si turcii pe mediterana. Pentru asta îți trebuie cojones. Alta cultura cu totul altceva. Pana si mafiotii lor - aia controlează piata globală de cocaina, vârful, acolo unde e dur de tot top top pe sute de miliarde. Ai noștri fura din borduri, duc 5 curve la produs si se ocupa de ars gunoaie, cel mai jos nivel de interlopeală.

Eu zic ca e bine sa ne analizam serios si sa înțelegem de unde ni se trage ca sa putem sa ne tratam. Problema noastra e o lipsa de coaje, asta e imensa problema, nimic altceva. Știm doar sa ne plângem. Sa facem haz de necaz, sa înjuram apasat in spatele casei si dupa sa ne plecăm “sa traiti boss, da sa mie 2 lei, doamne ajuta”.”, scrie Andrei Caramitru.