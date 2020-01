Andrei Miron a bătut palma cu FCSB: Am ales să vin la un club mare, care vrea performanță

Andrei Miron (25 de ani) a bătut palma cu FCSB, însă se va alătura lotului condus de Bogdan Vintilă abia la sfârșitul sezonului regulat. Fundașul central a oferit primele declarații și spune că nu se teme de patronul de la FCSB, scrie Mediafax.

„Merg cu Botoșani în cantonament, trebuie să mă pregătesc bine. Mai am de jucat 3 meciuri și sper să ne calificăm în play-off. Așa s-au înțeles patronii. Prima dată am zis că vreau să fac antrenamentul cu FCSB, dar nu s-a putut, așa că merg în cantonament cu Botoșani. Am ales FCSB pentru că e un club mare, care vrea performanță și sper să demonstrez că am valoare și că pot să joc la FCSB. Domnul Becali mi-a zis să mă pregătesc bine.

Nu îmi este teamă! Mă critică Gigi Becali, mergem mai departe! E echipa dânsului, el bagă bani. Te critică, te laudă, așa e în fotbal. Mă duc să îmi fac treaba cât pot.”, a declarat Andrei Miron în momentul plecării în cantonamentul din Antalya cu FC Botoșani.

Miron recunoaște că nu știe cine l-a vrut la FCSB: „Nu am vorbit cu nimeni de la FCSB. Doar am semnat contractul și atât. Nu știu cine m-a dorit la FCSB, probabil oamenii de acolo, antrenorul, patronul..” .