Andrei Şevcenko, mesaj de susținere pentru țara sa, Ucraina: Este patria mea. Mereu am fost mândru de poporul meu şi de ţara mea. Glorie Ucrainei!

Andrei Şevcenko, fostul atacant al echipelor Dinamo Kiev, AC Milan şi Chelsea Londra, a postat un mesaj de susţinere a ţării sale, Ucraina, după recunoaşterea de către Moscova a autoproclamatelor republici separatiste Doneţk şi Lugansk, informează Gazzetta dello Sport, citat de Agerpres.

"Ucraina este patria mea. Mereu am fost mândru de poporul meu şi de ţara mea. Am trecut prin multe momente grele şi în ultimii 30 de ani ne-am format ca naţiune. O naţiune cu cetăţeni sinceri, harnici şi iubitori de libertate. Acesta este atuul nostru cel mai important. Astăzi este o perioadă dificilă pentru noi. Dar trebuie să ne unim. Împreună vom învinge. Glorie Ucrainei!", a scris Şevcenko, pe contul său de Twitter, alături de o imagine cu drapelul naţional şi graniţele Ucrainei.După ce a agăţat ghetele în cui, Andrei Şevcenko a fost selecţioner al Ucrainei, pe care a calificat-o în premieră în sferturile de finală la Campionatul European, în vara anului trecut, înainte de a prelua conducerea tehnică a echipei italiene Genoa, de care s-a despărţit recent.El este golgheterul all time al reprezentativei Ucrainei, cu 48 de goluri.