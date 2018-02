Antonio Conte, după egalul cu Barcelona: 'Suntem dezamăgiţi de remiză, dar cred că putem face ceva extraordinar pe Camp Nou'

Tehnicianul echipei Chelsea, Antonio Conte, a declarat, marţi seară, că jucătorii săi sunt dezamăgiţi de remiza cu FC Barcelona, scor 1-1, din turul optimilor Ligii Campionilor, dar este încrezător că aceştia pot realiza o performanţă extraordinară în returul de la Camp Nou.

"Nu am fost departe de victorie. O greşeală împotriva unei astfel de echipe, împotriva lui Messi, Suarez, Iniesta, se plăteşte. Este păcat. Suntem dezamăgiţi, dar acest meci ne dă încredere pentru retur. Calificarea nu s-a jucat. Am arătat că dacă muncim mai mult, putem face ceva extraordinar pe Camp Nou. Am jucat foarte bine, jucătorii au urmat planul de joc. Peste 15 zile va trebui să fim pregătiţi să suferim, dar ştim că putem şi marca", a declarat Conte, conform News.ro.

Echipa Chelsea a terminat la egalitate, marţi, pe teren propriu, scor 1-1 (0-0), meciul cu FC Barcelona, din manşa I a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. Messi a marcat pentru prima dată în poarta londonezilor, în nouă partide jucate împotriva lor.

Au marcat: Willian '62 / Messi '75.

Returul va avea loc la 14 martie.