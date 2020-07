Antrenorul Academica Clinceni: 'Avem meci greu cu FC Viitorul, cea mai bună echipă din play-out'

Antrenorul echipei de fotbal Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a declarat, joi, pentru pagina de Facebook a clubului, că ilfovenii au un meci greu cu FC Viitorul, cea mai bună formaţie din play-out şi printre cele mai bune din Liga I.

''Este un meci greu, jucăm împotriva celei mai bune echipe din acest play-out, chiar una dintre cele mai bune din tot campionatul. Ştim foarte bine ce joacă Viitorul, am avut meciuri foarte grele cu ei, am făcut şi rezultate bune, dar am muncit foarte mult pentru ele. Nu au presiune, în acest moment, din punctul meu de vedere, ei au scăpat de grijile pentru evitarea retrogradării. Ei pot oricând să alinieze o altă echipă, au prospeţime, au un lot numeros, un lot bun, indiferent cine joacă, indiferent de nume sau de vârstă, au acelaşi joc, aceeaşi partitură şi o fac foarte bine, cu un joc elaborat, un joc combinativ'', a declarat Poenaru, conform agerpres.ro.

''Şi noi suntem într-un moment bun al nostru, chiar dacă venim după o înfrângere cu Dinamo, o înfrângere dureroasă pentru noi. Totuşi, am făcut un meci bun şi ne bazăm pe acest lucru, că putem să facem un rezultat bun. Mergem la Viitorul să jucăm şi, de ce nu, să luăm punct, puncte, pentru că suntem în stare, am demonstrat asta'', a mai spus tânărul tehnician.

Poenaru a comentat cu umor ce va face dacă echipa sa va primi penalty, după ce Jakub Vojtus şi Alexandru Buziuc au ratat două lovituri de pedeapsă în meciul cu Dinamo (1-3): ''Cred că intru eu să bat penalty''.

''Voi decide la momentul respectiv. Ştiu ce jucător urmează să bată, dar nu asta înseamnă că cei care au ratat nu vor mai executa. Se întâmplă, nu avem, ce să facem. Cei care au ratat sunt jucătorii care rămân cel mai mult după antrenamente şi execută penalty-uri, sunt atacanţi şi ştim cu toţii că atacanţii au sânge rece, nu au presiune şi era normal să-i nominalizez pe ei. Dar mai sunt şi alţi jucători destul de tehnici care bat la fel de bine şi le voi da şi lor şansa. Sper să dea Dumnezeu să mai avem penalty'', a explicat Ilie Poenaru.

Fostul fundaş s-a referit şi la zvonurile că ar fi pe o listă cu posibili viitori antrenori ai echipei FCSB: ''Toţi antrenorii care au anumite rezultate îşi doresc să ajungă la o echipă de top din România, dar deocamdată nu se pune problema, pentru că sunt concentrat sută la sută la Clinceni. Nu am citit, nu vreau să mă gândesc, deocamdată vreau să fiu conectat aici, vreau să încercăm să evităm retrogradarea şi concentrarea mea va rămâne aici''.

Meciul dintre FC Viitorul Constanţa şi Academica Clinceni va avea loc vineri, de la ora 18:00, pe stadionul din cadrul Academiei Hagi din Ovidiu, în etapa a 9-a din play-out.

Academica a avut patru victorii consecutive înainte de a pierde acasă cu Dinamo, în etapa trecută. FC Viitorul se află pe primul loc în play-out, cu 35 de puncte, iar Academica e a treia, cu 26 de puncte.