Antrenorul echipei Academica Clinceni, după victoria cu FCSB: 'Am făcut jocul aproape perfect!'

Tehnicianul echipei Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a declarat duminică seară, după meciul cu FCSB, scor 1-0, că formaţia sa a făcut un joc “aproape perfect”.

“Băieţii merită toate felicitările, este victoria lor. Am făcut jocul aproape perfect, cel puţin din punct de vedere defensiv. Se pare că am tras nişte învăţăminte după meciurile trecute. Stăm bine la fazele fixe. Aş dori să nu ne mai creăm atâtea ocazii să le ratăm. Este o gură de oxigen, pentru că am suferit mult. Chiar dacă am întâlnit cea mai bună echipă a campionatului am reuşit să contracarăm acţiunile lor. Ne gândim la fiecare meci în parte. Nu ne interesează deocamdată play-off-ul”, a spus Poenaru la Digi Sport, informează News.ro.

Formaţia FCSB, lider în clasament, a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), de echipa Academica Clinceni, într-un meci din etapa a XXII-a a Ligii I. Academica este pe locul cinci în clasamentul primului eşalon. Golul a fost marcat de Jutric, în minutul 60.