Antrenorul FCSB a 'explodat' după egalul cu CFR Cluj: 'A fost gol clar! Noi am câştigat meciul'

Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat duminică seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 1-1, că de fapt formaţia sa a câştigat, dar cineva a decis că nu este aşa, relatează News.ro.

”Vreau să îmi felicit jucătorii, pentru că au avut o reacţie foarte bună. Sunt foarte mândru de ei. Nu înţeleg ce au vrut să facă, îmi pare rău pentru Florinel şi pentru echipă, pentru că el a marcat un gol superb. Nu înţeleg cine decide şi cum decide, poate unii oameni sunt răi cu Florinel, pentru că el a spus anumite lucruri săptămâna trecută, dar este un jucător al echipei naţionale şi merită mai mult respect din partea lor. Am văzut faza, a fost un gol clar, nu ştiu cine a decis. Arbitrul a mers la VAR, a văzut faza şi a dat fault, nu înţeleg şi îmi pare rău pentru băieţi. Noi am câştigat meciul, dar cineva a decis că nu am câştigat azi. Este foarte clar, nu am nicio îndoială”, a spus Charalambous, potrivit primasport.ro.

“Sunt aici de aproape un an şi nu am vorbit niciodată despre arbitri, dar pentru ce s-a întâmplat azi, trebuie să o fac, pentru că dacă nu aş vorbi, m-aş simţi ca un prost. Îmi pare rău pentru băieţi, pentru că au dat totul, şi-au dat viaţa, de asta sunt aşa nervos. Au făcut o treabă foarte bună. Florinel trebuie să fie respectat mai mult. Nu ştiu ce a zis, dar îmi pare rău pentru el, a marcat unul dintre cele mai frumoase goluri ale campionatului. Am venit aici să câştigăm. Din punctul meu de vedere, am făcut-o. Mulţi jucători au fost într-o formă foarte bună”, a adăugat tehnicianul.

Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia CFR Cluj, în etapa a 19-a din Superligă. FCSB a avut un gol anulat după o fază controversată.

În minutul 51 Florinel Coman a înscris cu un şut superb, de la distanţă, dar arbitrul VAR, George Găman a semnalizat un fault la o fază anterioară şi Sebastian Colţescu a anulat golul după consultarea VAR, pentru un fault al lui Creţu la Otele.