Antrenorul FCSB nu are ce să le reproșeze jucătorilor după egalul de la Chiajna

Tehnicianul echipei FCSB, Mihai Teja, a declarat luni seară, după meciul cu Concordia Chiajna, scor 0-0, că jucătorii săi au avut o atitudine bună şi acţiuni frumoase. El a menţionat că mai sunt lucruri de îmbunătăţit, între care şi viteza de joc, informează News.ro.

“Păcat că n-am câştigat. N-am făcut un meci foarte rău, am avut şi mai multe ocazii. Cred că am avut mult mai multe ocazii, dar din păcate când nu înscrii meciul devine mult mai grreu, intri şi în criză de timp. Au încercat, au dat tot ce au putut jucătorii. Poate n-am fost mai inspiraţi în atac, dar nu am ce să le reproşez. A fost şi un penalti din punctul meu de vedere, dar nu neapărat arbitrajul… Trebuia să înscriem noi. Până la urmă am avut acţiuni frumoase, acţiuni bune. În afară de rezultat, lucrurile nu au fost foarte foarte rele. Din punct de vedere al determinării, atitudinii jucătorilor, îi felicit. Mai sunt lucruri de îmbunătăţit. Trebuie să avem o viteză de joc mult mai mare şi să ajungem cât mai mult în faţa porţii”, a spus Teja la Digi Sport.

De cealaltă parte, Adrian Falub consideră rezultatul echitabil. “Un egal, dar nu cât o victorie. Am făcut un joc bun. Ne-am creat ocazii de gol. Cred că e un rezultat echitabil, la felul cum a fost jocul nu meritau să câştige nici ei şi poate nici noi”, a afirmat el.

Formaţia FCSB a remizat, luni seară, în deplasare, scor 0-0, cu echipa Concordia Chiajna, în ultimul meci al etapei a XXIV-a a Ligii I.