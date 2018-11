Antrenorul formaţiei Dinamo, Mircea Rednic, a ţinut să-i dea replica lui Marius Şumudică, spunând că fără el şi echipa sa nu ar fi luat campionatul cu Astra Giurgiu, lăsând să se înţeleagă faptul că portarul Vytautas Cerniauskas nu şi-ar fi apărat corect şansele în meciurile directe, informează News.ro.

„Nu mă motivează pe mine ce spune Şumudică, dar să nu uite că dacă nu era Mircică şi Dinamo, Şumi nu lua niciodată campionatul. Să nu uite lucrurile astea. Iar la meciurile alea fantastice să-i mulţumească lui Cerniauskas, care înainte de meci avea dureri de cap şi de spate. Mai ales când îl vedea pe Alibec i se făcea rău. Dădea gol Alibec şi de pe banca de rezerve. Aşa că, Şumi rămâneai doar cu pantalonii jos şi pusul în genunchi, dacă nu era Mircică şi Dinamo. Dar nu mai vreau să vorbesc, pentru că am meci important duminică. Să nu uite că a ajuns campion datorită lui Dinamo”, a declarat Rednic, vineri, într-o conferinţă de presă.

Tehnicianul i-a răspuns lui Şumudică şi în ceea ce priveşte transferurile de jucători pe care le face la Dinamo prin intermediul fiicei sale: „Sunt mulţi care vorbesc dar habar nu au. Ce comisioane să iei de la jucători care vin gratis? Care au salarii de 4000? Ei nici banii de telefoane şi de transport nu şi-i recuperează. Toată lumea vorbeşte că a venit Rednic cu fiică-sa. A venit să ajute, nu să bage mâna în buzunar. Nu am venit când Dinamo era pe primul loc, era obligaţia mea să răspund pozitiv. Nu regret şi sunt sigur că vom face treabă bună împreună”.

Vineri dimineaţă, antrenorul formaţia Al Shabab, Marius Şumudică, a ironizat colaborarea pe care antrenorul Mircea Rednic o are cu fiica lui, Luana, impresar care aduce jucători la Dinamo.

"De câte ori are şansa încearcă să înţepe pe toată lumea şi Dumnezeu îţi mai dă, aşa, câte o pălmuţă. Comentează pe la conferinţele de presă că de ce mi-a fost rău, ce buget am avut eu şi n-a avut el, ceva de genul ăsta. Nu mă intersează, n-am nicio treabă, îi doresc baftă lui Mircea Rednic, este unul dintre antrenorii titraţi, este unul dintre managerii din România. Cred că este singurul manager din România la ora actuală, face şi desface şi la transferuri şi peste tot, a găsit şi mediul propice, în momentul de faţă. Să dea Dumnezeu să prindă play-off-ul, ceea ce îşi doreşte foarte mult! Împreună cu fata dânsului, cu care lucrează foarte bine în ultimul timp am văzut. Ce să facem, trebuie să ne apucăm să aducem familiile aproape de fotbal, că asta este reţeta succesului. Dacă poţi să le faci pe toate, fă-le pe toate, trei în unu, ca nessul! Eu n-am nimic cu el, mai sunt ironic câteodată, dar mă deranjează că vorbeşte de mine când nu ştiu dacă ar avea vreun motiv să vorbească de mine. Dacă se uită un pic în spate, i-am dat câte patru, săracul, şi au băut ai mei până la şase dimineaţa, când am luat campionatului cu Astra. Şi i-am bătut şi când am băut până la şase dimineaţa, băuse Morais vreo 18 beri, săracul, şi a dat şi gol. Mai bine El e un băiat abil, aşa, un băiat pe care-l duce capul şi care face glume, crede că le ştie pe toate, dar în ultimul timp ", a declarat Şumudică, la Aeroportul Internaţional Otopeni.