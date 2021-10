Antrenorul formaţiei UTA Arad, Laszlo Balint înaintea meciului cu Dinamo: Ei vor fi câini şi la propriu şi la figurat

Antrenorul formaţiei UTA Arad, Laszlo Balint, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că jucătorii echipei Dinamo "vor fi câini şi la propriu şi la figurat" în partida de sâmbătă şi că speră ca elevii săi să răspundă pe măsură, conform agerpres.

"Suntem în faţa unui meci foarte dificil, mergem la Dinamo, o echipă aflată într-un moment foarte greu, după o succesiune de eşecuri neaşteptate. Pentru noi este mai important să ne uităm la ce avem noi de făcut, pentru că nici noi nu suntem într-un moment foarte bun. Nici noi nu am mai simţit gustul victoriei. Ei vor fi câini şi la propriu şi la figurat în dorinţa de a-şi apropria prima victorie după mult timp şi noi trebuie să răspundem cu aceeaşi măsură", a afirmat Balint.

Tehnicianul spune că Dinamo are jucători valoroşi, mai ales în ofensivă şi că moralul adversarilor va creşte odată cu instalarea pe banca tehnică a lui Mircea Rednic: "Dinamo a arătat că este o echipă care joacă fotbal, se preocupă să joace un fotbal pozitiv, are jucători buni, cel puţin de la mijloc în sus. În ultima perioadă a adus jucători care ştiu ce înseamnă spiritul acestei echipe şi au numit un alt antrenor, ceea ce pentru moralul echipei va reprezenta un imbold. Ei sunt între o criză de puncte dar şi noi ne dorim să ne reîntoarcem în zona locurilor de play-off".Pentru a câştiga partida cu Dinamo, UTA Arad are nevoie să fie mai pragmatică în compartimentul ofensiv, consideră Laszlo Balint."Este clar că avem nevoie de eficienţă în compartimentul ofensiv, dacă vrem să câştigăm, trebuie să marcăm. De aceea am insistat în ultima săptămână pe acest lucru, pentru că am arătat că suferim la acest capitol. Sperăm să fim mult mai pragmatici, să marcăm, pentru că obiectivul nostru declarat în această partidă este doar Victoria", a completat antrenorul echipei arădene.Partida Dinamo - UTA Arad, din cadrul etapei a 11-a a Ligii I, se va disputa sâmbătă de la ora 16:30.