Anunt important!

Avand in vedere deciziile de ridicare treptata a masurilor de izolare legate de pandemia Covid 19, anuntate de autoritatile din Turcia si in conformitate cu aprobarea Centralei MAE, Consulatul General Istanbul va relua activitatea cu publicul la sectia pentru cetateni romani, incepand cu data de 02 iunie 2020. In vederea obtinerii programarilor, petentii sunt rugati sa acceseze site-ul www.econsulat.ro pentru a alege serviciul consular dorit si pentru a completa datele solicitate.