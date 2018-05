Anunţ major al Elenei Udrea: Reacţie la decizia lui Băsescu de a face public un document secret al SRI

Elena Udrea reacţionează la decizia fostului preşedinte Traian Băsescu de a face public un document secret al SRI, despre implicarea serviciului de informaţii în dosarul Gala Bute. Udrea cere repunerea cauzei pe rol, pentru că documentul de la SRI ar schimba radical datele problemei.

Vezi şi: Traian Băsescu a fost convins de un articol de pe STIRIPESURSE.RO să dezvăluie un document secret al SRI (VIDEO)

"Ca urmare a noilor informatii pe care le-am aflat cu totii din declaratiile Presedintelui Traian Basescu, informatii provenind din Note SRI, care schimba radical situatia din dosarul Gala Bute, aflat azi in pronuntare la ICCJ, am decis impreuna cu avocatii sa solicit repunerea cauzei pe rol.

Daca mi-ar fi fost admise cererile repetate, atat in etapa de fond cat si in cea de apel, de a fi aduse ca probe Notele SRI despre care stiam inca din perioada in care eram ministru, din care reiesea clar ca nu am avut nicio implicare in relatiile ilegale de afaceri dintre “denuntatorii” din dosar, inculpati ori doar martori, astazi nu eram in situatia de a fi condamnata fara nicio proba si de a fi nevoita sa cer protectie internationala fata de abuzurile care mi s-au intamplat in Romania.

Dar judecatorii ICCJ au preferat sa imi respinga probele si sa ma condamne doar pe sustinerile procurorilor DNA si a declaratiilor ilogice ale unora dintre cei implicati in dosar.

Care, evident, au fost toti rasplatiti cu pedepse mici si cu suspendare...", scrie Udrea pe Facebook.

