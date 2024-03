Anunțul care dă fiori: S-a anunțat când va avea loc un nou cutremur ca în 1977, în România

Directorul Bibliotecii Academiei Române, Nicolae Noica, a estimat, luni, că un cutremur de magnitudinea celui din 1977 nu se va produce în România înainte de anul 2040, subliniind că administraţiile trebuie să ia măsuri privind consolidarea clădirilor cu risc seismic, scrie Agerpres.

Cutremurele de dimensiunea celui din 1977 au loc la distanță de zeci de ani

"Am făcut o istorie a cutremurelor de-a lungul timpului. Primul cutremur, în 1599, în timpul lui Mihai Viteazul, culmea, a avut loc în ziua de 4 martie şi, după aceea, o serie întreagă de date. Ce am constatat? Noi vorbim că la 40 de ani se va produce cutremur. Se vede că au fost cutremure în 1940 şi în 1977. Deci, s-au produs aceste două cutremure. Întorcându-ne în timp avem 1802 - 1838, marele cutremur care a dărâmat Spitalul Colţea, tot aşa, la 37 de ani. Între aceste grupe, la 70 de ani, 80 de ani, se produc aceste cutremure. De aceea, afirm că un astfel de cutremur, de tăria celui din 1977, nu va fi înainte de 2040. Dar, încerc să spun cât mai puţin acest lucru, pentru ca administraţiile să înţeleagă că trebuie să facem ceva", a explicat Noica, în cadrul dezbaterii "Cât de pregătită este România la un nou cutremur?", organizată de Academia Română şi Curtea de Conturi a României.

El a amintit că prima mare clădire construită după normele seismice din 1942 este Palatul Băncii Naţionale din Strada Doamnei

"Am cercetat şi am şi scris, Palatul Băncii Naţionale este prima mare clădire proiectată la seism. Apoi profesorul Mazilu a scris despre clădirea Palatului Scânteii, Casa Scânteii este făcută tot aşa. Am scris recent despre Opera Română făcută în 1953, lucrare făcută în doi ani. Tot aşa a fost făcută şi nu are nicio fisură", a evidenţiat Nicolae Noica.

Vicepreşedintele Curţii de Conturi, Lucian Heiuş, a subliniat, la rândul său, că toţi cei care sunt implicaţi în această problemă care poate exista la un moment dat în România ar trebui să acţioneze "cu multă responsabilitate şi cu foarte multă viteză, pentru că, de fapt, timpul este cel care de cele mai multe ori este cel mai mare duşman al nostru", pentru a nu trece din nou printr-un dezastru asemănător cu cel care a avut loc în 1977.