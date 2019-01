Apărătorul Cristian Melinte va juca din nou la UTA Arad. Fotbalistul născut pe 9 mai 1988 a ajuns la un acord cu conducerea clubului arădean şi va face parte din efectivul roş-alb pentru un an şi jumătate.

Melinte e fundaş central şi s-a remarcat la Auxerre Lugoj. De acolo, în 2006, a venit la UTA, pentru care a jucat în Ligile 1 şi 2. În 2009 a ajuns în curtea echipei Dinamo Bucureşti, apoi a avut o aventură italiană, la Palermo şi Piacenza. În 2011 s-a întors în România, jucând la Petrolul Ploieşti, Astra Giurgiu, Concordia Chiajna, CSMS Iaşi şi ACS Poli Timişoara. A fost component al loturilor reprezentative Under 19 şi Under 21 ale României.

”Mă bucur că am fost dorit, sper să reuşim să facem o echipă bună pentru la anul, să putem promova. E obiecivul clubului şi al meu, cu acest gând am venit. Mi-aş dori foarte mult să joc cu UTA în Liga I, ţinând cont că aici am debutat”, a punctat apărătorul.