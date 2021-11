Apare un nou film despre Spider-Man: rolul lui Tom Holland în noua peliculă

Tom Holland nu spune încă adio Omului Păianjen. Chiar dacă „No Way Home”, care va fi în cinematografe din 17 decembrie, va marca finalul poveştii începute în 2017 cu „Homecoming”, saga tânărului actor britanic va continua pe marele ecran, informează News.ro.

Producătoarea Amy Pascal, şefa Sony, a anunţat săptămâna aceasta pentru revista Total Film: "Nu este eultimul film pe care îl facem cu Marvel - nu este ultimul nostru film cu Spider-Man. Ne pregătim de următorul film Spider-Man cu Tom Holland şi Marvel”.

Producătoarea a precizat că va marca debutul unei alte trilogii cu Omul Păianjen. „Ne-am gândit („Homecoming”, „Far From Home” şi „No Way Home”) ca la o trilogie şi în prezent ne gândim la următoarea. Nu este ultimul nostru film dedicat universului cinematografic al Marvel”.

Tom Holland a confirmat, într-un interviu acordat Entertainment Weekly în octombrie, că „No Way Home” marchează finalul poveştii lui peter Parker la liceu.

„Pentur noi, este finalul francizei, se poate spune”, a explicat Tom Holland. „Cred că dacă avem o nouă şansă de a rejuca aceste personaje, va fi pentru a arăta o versiune foarte diferită. Nu va mai fi o trilogie „Homecoming".

În „No Way Home”, personajul principal Peter Parker se confruntă cu cel mai brutal inamic de până acum - trecutul. După aproximativ un an de speculaţii, trailerul confirmă intriga pe mai multe planuri a „No Way Home”, în care Spider-Man se întâlneşte cu personajele negative din francizele anterioare, scrie Variety.

Este vorba despre Doctor Octopus, jucat de Alfred Molina, de Electro (Jamie Foxx) şi de Green Goblin (Willem Dafoe). În cea mai recentă continuare „Spider-Man”, identitatea reală a lui Parker a fost dezvăluită în ultimele momente ale filmului. Acum, viaţa lui este marcată de haos.

Cumberbatch este Doctor Strange, căruia Parker îi cere ajutorul. Zendaya îşi reia rolul MJ, Jacob Batalon revine ca Ned Leeds, Marisa Tomei - ca mătuşa May, Benedict Wong - ca Wong şi Jon Favreau - ca Happy Hogan.

Lungmetrajul, al treilea cu Holland în prim-plan, este regizat de Jon Watts.