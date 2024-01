Apelul unui tânăr de Mica Unire: 'Acum este momentul ca noi, tinerii, să decidem'

Zeci de persoane s-au strâns, miercuri, de Ziua Unirii Principatelor Române pe Dealul Patriarhiei, unde a avut loc o depunere de coroane la statuia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza și o slujbă de pomenire pentru cei ce au înfăptuit unirea. Printre ei, și un tânăr student, care a impresionat cu mesajul transmis și apelul către tinerii României.

”O zi foarte importantă pentru România. Să o celebrăm cu mândrie! Aşa cum spune imnul zilei de astăzi, ,,să-nvârtim hora frăţiei, pe pământul României,,

Vorbele lui Mihail Kogălniceanu, Unirea, naţiunea a făcut-o! Kogălniceanu spunea de fapt că naţiunea este, simultan, izvor şi rod al Micii Uniri.

Unirea de la 1859 este legată de un eveniment și o alegere, în definitiv - Alegerea ca domn al Moldovei și al Țării Românești a lui Alexandru Ioan Cuza, omul potrivit la locul potrivit, prin care două state au devenit unul singur.

Acum este momentul ca noi, tinerii, să decidem.

Viitorul îl putem proiecta doar noi, tinerii!

Cred foarte mult în potențialul fiecărui tânăr de vârsta mea, indiferent de unde a plecat, din ce familie vine sau câți bani are în buzunar, cred în potențialul unui tânar care are foarte multe vise în suflet și în inimă. În fiecare dintre noi există un potențial uriaș, dar care trebuie arătat. Mulți dintre tineri au o vorbă ,,”las-o așa, nu am chef,nu mă interesează’’. Îmi doresc să nu mai gândească în acest mod deoarece ne interesează, noi suntem viitorul,tinerii!

Acesta să fie salutul prin care ne vom regăsi în puterea iubirii, a entuziasmului şi a idealurilor curate, în puterea de a renaşte şi, deodată cu noi, de a da viață României, cu o vindecătoare transfuzie de interes, speranţă și inovare.

La mulți ani tuturor!

Aşa să ne-ajute Dumnezeu!”, transmite tânărul Mario Carabaș.