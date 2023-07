Arhiepiscopul Calinic al Argeşului şi Muscelului, mesaj tăios către turiști: Ursul nu are educație. Dacă îi e foame, te atacă

Arhiepiscopul Calinic al Argeşului şi Muscelului, membru de onoare al Salvamont România, îi sfătuieşte pe turiştii care ajung în zona montană să fie prudenţi şi să nu-şi asume riscuri în cazul în care întâlnesc urşi sau alte animale sălbatice, scrie Agerpres.

"Să nu se glumească cu ursul şi nici cu alte jivine de pe traseu. (...) Am fost de faţă când un urs a atacat un fotograf, care poza cu blitz. Licăririle de lumină au deranjat ursul. Am urmărit cu mare atenţie, ca să atrag atenţia cu toată gravitatea şi responsabilitatea: abţineţi-vă! Admiraţi-l de la distanţă! Nu părăsiţi maşina, că au o viteză mare de deplasare. Spun aceste lucruri că, din păcate, este o mare imprudenţă să te arăţi curajos în faţa ursului şi să nu realizezi primejdia reală. (...) Ursul nu are educaţie! Dacă-i este foame, te atacă! Să nu aşteptăm tragedii pe drumurile împânzite cu animale sălbatice! Fac rugăciuni, ca dihăniile sălbatice să nu atace pe argeşeni şi musceleni, dar nici pe altcineva. Ajută rugăciunea, dacă nu ieşi în calea urşilor. Nu căutaţi moartea cu lumânarea", a transmis înaltul ierarh într-o postare pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului.

Arhiepiscopul Calinic solicită, totodată, implicarea autorităţilor cu atribuţii în domeniu în rezolvarea problemei urşilor, animale care au devenit o prezenţă obişnuită în localităţi şi în zonele frecventate de turişti.

"Pe la noi, în comuna Corbeni, umblă din casă în casă, parcă sunt colindătorii de Crăciun! Tăbărăsc în gospodării şi fac stricăciuni. Mai grav este faptul că o ursoaică cu trei pui 'bate talpa prin localităţi', ca la ea în bârlog. Mă întreb şi eu: oare Ministerul de resort nu găseşte o soluţie pentru a pune ordine şi în plimbările astea 'ursăreşti'? Oare, Direcţiile Silvice nu au un Statut al urşilor şi al altor jivine, ca să se asigure deplasarea turiştilor şi a gospodarilor, în plină siguranţă? Neglijarea acestui aspect periculos, prin care turiştii pot fi atacaţi de urşi, chiar nu preocupă pe nimeni?", se întreabă retoric arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului.