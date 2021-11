Armata Israelului a creat un sistem de recunoaştere facială a palestinienilor - presă

Armata israeliană a dezvoltat un sistem de recunoaştere facială pentru a identifica palestinieni din Cisiordania ocupată, a declarat marţi pentru AFP o organizaţie israeliană care a adunat mărturii de la soldaţi, confirmând informaţii apărute în presă.

Potrivit ziarului american Washington Post, armata israeliană utilizează de doi ani o tehnologie numită "Blue Wolf" (Lupul albastru), prin care soldaţii fotografiază feţele palestinienilor cu telefoanele lor mobile, înainte ca imaginile să fie trimise la o bază de date ce indică apoi dacă persoana fotografiată ar trebui arestată sau lăsată în libertate, în funcţie de informaţiile deja deţinute de forţele israeliene.

The Washington Post s-a bazat pe declaraţiile mai multor foşti soldaţi făcute organizaţiei israeliene anti-ocupaţie "Breaking the Silence", ce oferă, sub condiţia anonimatului, o platformă militarilor pentru a denunţa acţiunile pe care le consideră reprobabile ale armatei, care ocupă Cisiordania din 1967.

Soldaţii israelieni "sunt trimişi să patruleze în oraşe şi sate cu un fel de smartphone şi fac poze cu fiecare palestinian pe care îl văd, într-un mod complet arbitrar", a explicat pentru France Presse Ori Givati, unul dintre responsabilii ONG-ului "Breaking the Silence".

După ce a fost făcută fotografia, pe telefonul lor se afişează o lumină roşie dacă trebuie efectuată o arestare, galbenă dacă persoana trebuie reţinută temporar înainte de a consulta ierarhia sau verde dacă nu este nevoie să se acţioneze, a precizat Givati, a cărui organizaţie a strâns mărturii concordante de la şase soldaţi.

"Există o competiţie între soldaţi (...) şi chiar recompense", a adăugat el. "Mesajul transmis (soldaţilor) este: 'toată lumea este un duşman, trebuie să-i bănuiţi pe toţi' ", a spus directorul adjunct al ONG-ului, Nadav Weiman, în cadrul unei vizite marţi împreună cu AFP la Hebron, în sudul Cisiordaniei.

În acest oraş unde trăiesc 200.000 de palestinieni şi 1.000 de colonişti evrei sub înaltă protecţie militară israeliană, armata şi-a întărit dispozitivul de camere de recunoaştere facială, potrivit "Breaking the Silence".

Întrebată de AFP în legătură cu această chestiune, armata israeliană a declarat că desfăşoară "operaţiuni de securitate de rutină" în Cisiordania, care vizează "combaterea terorismului" şi "ameliorarea calităţii vieţii" palestinienilor. "Desigur, nu putem comenta capacităţile operaţionale ale armatei în acest context", potrivit armatei.