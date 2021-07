Arta contemporană: Cel mai scump trio de artişti din lume

Starul afro-american Jean-Michel Basquiat, decedat în 1988, reprezintă pentru arta contemporană ceea ce este Picasso pentru arta modernă, potrivit news.ro.

Potrivit artprice.com, liderul mondial al informaţiilor despre piaţa de artă, mai surprinzătoare sunt două noi semnături printre cele mai bune adjudecări ale anului: cea a artistului digital Beeple, a cărui vânzare a primului NFT la Christie’s marchează intrarea marilor case de licitaţii pe filonul artei digitale, şi cea a lui Chen Danquing, cu un record multiplicat cu şase în iunie pentru o pânză devenită opera contemporană chineză cea mai scumpă, potrivit preţului de 25,1 milioane de dolari,

Jean-Michel Basquiat (1960-1988)

Jean-Michel Basquiat este incontestabil artistul contemporan cel mai performant de pe piaţa secundară. Cu 261 de milioane de dolari opere vândute în săli în primul semestru, anul 2021 ar putea deveni cel mai fast din istoria sa. Până în prezent, el este al doilea artist mondial cel mai performant la licitaţii, cu toate perioadele de creaţie incluse, imediat după Pablo Picasso (296 de milioane de dolari).

Basquiat deţine cinci dintre cele şase cele mai bune licitaţii contemporane ale anului, cu opere vândute între 30 şi 93,1 milioane de dolari.

Cele mai scumpe două lucrări - „In This Case” (1983) şi „Versus Medici” (1982) - au fost vândute de la New York, dar alte trei au fost vândute de Christie’s şi Sotheby’s de la Hong Kong. Prin urmare, distribuirea operei lui Basquiat pe piaţă a evoluat profund anul acesta. Anterior, Londra şi New York deţineau controlul pentru cele mai importante opere ale lui Basquiat, cumulând mai mult de 90% din veniturile anuale de vânzări ale artistului. De data aceasta, Hong Kong-ul reprezintă nu mai puţin de 36% din rezultatul artistului în primul semestru 2021, faţă de 56% newyorkez.

Diversificarea marilor colecţii asiatice private şi succesul vânzărilor de prestigiu la distanţă (cu perioade de licitaţii mai lungi) sunt factori foarte favorabili pentru progresul extraordinar al pieţei din Hong Kong cu privire la această semnătură esenţială, strategică, care este Basquiat.

Beeple (1981)

Necunoscut la licitaţiile publice anul trecut, Beeple figurează, din martie, printre cei trei artişti cei mai scumpi din lume în viaţă, după David Hockney şi Jeff Koons.

Cu o lovitură de ciocan răsunătoare, el a înregistrat a doua cea mai bună adjudecare a anului pentru arta contemporană.

Vânzarea primului NFT (non fungible token - jetoane ne-fungibile) la licitaţii publice s-a încheiat cu un record de 69,3 milioane de dolari pentru „Everydays: The first 5000 Days (2021)”. Acest jpg a fost cumpărat la preţul aurului pe 11 martie de Vignesh Sundaresan, antreprenor indian specializat în blockchain, care a făcut avere în lumea criptomonedelor. Celelalte case de licitaţii au dezvoltat rapid posibilităţi de reglementări în criptomonede şi s-au orientat către opere NFT, noul El Dorado al pieţei de artă între martie şi iunie.

Chen Danqing (1953)

Neaşteptat, al treilea artist pe podiumul anual al operelor contemporane este Chen Danqing (1953), al cărui record este de 21,7 milioane de dolari. Din iunie, Poly international Beijing a pus în vânzare un ulei pe carton de cel puţin 80 de centimetri înălţime de Chen Danqing, artist născut la Shanghai şi stabilit în Statele Unite din anii '80. Intitulată „Shepherds (Bergers)”, opera înfăţişează un cuplu tibetan care urmează să se sărute pe fundalul vastelor prerii din Lhassa, a fost vândută la 25,2 milioane de dolari faţă de precedentul vârf stabilit la 3,5 milioane de aceeaşi casă de licitaţii acum 10 ani.

Cuplul de păstori adaugă 21,7 milioane de dolari la precedentul record al acestui artist celebrat în China, dar necunoscut în Occident deşi lucrarea sa a fost expusă în trecut la Bienala de la Veneţia şi la Muzeul Guggenheim din New York.

„Shepherds” face parte dintr-o serie de picturi despre viaţa cotidiană a tibetanilor. Opera a fost terminată în 1980, adică la patru ani după sfârşitul Revoluţiei culturale chineze în cursul căreia Chen Danquing a pictat mai mult de o sută de portrete în onoarea lui Mao Zedong.

La antipozi de arta propagandistică care marchează Revoluţia culturală, autenticitatea seriei sale tibetane i-a permis să dobândească o notorietate imensă pe continentul său. În momentul vânzării la Poly International, seria tibetană făcea parte dintr-o importantă expoziţie a lui Chen Danquing la Academia Chineză de Pictură.

Pentru prima dată, Chen Danqing intră în Top 20 de artişti mondiali ai artei contemporane. El îl devansează chiar pe Damien Hirst din punct de vedere al veniturilor anuale din vânzări.

Noul podium al artei contemporane chineze:

1 - Chen Danqing (1953), „Tibetan series: Shepherds” (1980) : 25,17 milioane de dolari, Poly International Beijing, 2021

2 - Zeng Fanzhi (1964), „The Last Supper” (2001): 23,27 milioane de dolari, Sotheby’s Hong Kong, 2013

3 - Chen Yifei (1946-2005), „Warm spring in the jade pavilion” (1993): 22,6 milioane de dolari China Guardian Beijing, 2017