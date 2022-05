Artistul Dan Pejovschi va desena la Facultatea de Istorie a Universității din București

Artistul Dan Pejovschi va desena, joi, la Facultatea de Istorie în cadrul proiectului "Spraying History". El va avea mai multe intervenţii în Sala de Consiliu a facultăţii, conform news.ro.

Demarat în aprilie 2020 - proiectul a constat în realizarea a două murale de mari dimensiuni pe pereţii Facultăţii de Istorie a UB. Astfel au apărut două fresce mari care au dinamizat spaţiul interior al facultăţii: prima între parter şi etajul 1 - a fost realizată de Pisica Pătrată.

Cea de-a doua - între etajele 1 şi 2 - este lucrarea grupului de artiste ELAN. Ambele fresce înfăţişează momente din două evenimente marcante ale istoriei recente a României, Revoluţia din decembrie 1989 şi Mineriada din 13-15 iunie 1990.

Dan Perjoschi contribuie la desăvârşirea acestei etape, potrivit organizatorilor. El va putea fi văzut la lucru între orele 17.00-20.00.

Dan Perjovschi locuieşte şi lucrează în Bucureşti şi Sibiu. A avut expoziţii personale în muzee precum: Tate Modern Londra, MoMA New York, Vanabbemuseum Eindhoven, Macro Roma, Moderna Museet Stockholm, Reykyavik Art Museum sau Kiasma Helsinki.

Artistul a avut o expoziţie personală „Drawing Politics“ la Reinbeckhallen, Berlin, în 2017. A participat în cadrul bienalelor de artă de la Jakarta (2015), Sao Paulo (2014), Sydney (2008), Veneţia (2007), Istanbul (2005). A primit premiul George Maciunas în 2004 şi premiul Rosa Schapire - Kunsthalle Hamburg în 2016. Dintre participările artistului la proiecte din spaţiul austriac se numără: expoziţia Mapping Bucharest: Art, Memory, and Revolution 1916-2016 în cadrul Vienna Biennale 2015 (MAK - Muzeul de Artă Aplicată din Viena), expoziţia Drawing Now (Muzeul Albertina, Viena, 2015), performance Black Belt Drawing (Atelier Archives to come - festivalul SCORES, Tanzquartier Wien, 2016), Visual Wit and Social Critique. Satire from Goya to Grosz. With an installation by Dan Perjovschi, Museum der Moderne Salzburg, 2016).

În 2019, performance-ul live „Perjovschi” din cadrul Europalia, în Belgia, a durat o săptămână, desenele artistului român au putut fi admirate pe ferestrele de la Biblioteca Muntpunt din Bruxelles.

A desenat pro-bono pentru mai multe cauze. În 2020, la Noaptea Galeriilor de Artă, Perjovschi a oferit desene gratis vizitatorilor.

Zidul de la Sibiu pe care a desenat Dan Perjovschi este una dintre atracţiile oraşului.