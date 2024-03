FOTO-VIDEO Atac masiv lansat de ruşi la Odesa: cel puțin 14 morți și zeci de răniți

Biroul Procurorului General al Ucrainei a raportat că, vineri dimineaţă, în jurul orei 11:00, forțele armate ale Federației Ruse au lansat un atac cu rachetă asupra Odesei.

"În acest moment, știm că există opt morți, inclusiv un angajat al Serviciului de Stat pentru situaţii de Urgență și un paramedic", a precizat inițial parchetul ucrainean. Numărul de morți ar putea să fie mai mare chiar și de 14, având în vedere că unii răniți sunt în stare gravă.

Atacul a afectat și infrastructura civilă, inclusiv zece case și o conductă de gaz, a informat serviciul de urgență.

Trupele ruse au atacat masiv Odesa, vineri, aproape de ora prânzului, mai multe explozii răsunând în oraș. Forțele Aeriene ucrainene au avertizat că ruşii au lansat rachete spre Odesa.

Ulterior, autorităţile au transmis că rușii au lovit exact zona în care se aflau salvatorii și medicii care au ajuns la fața locului, după prima serie de explozii. Un bilanţ iniţial indica aproximativ 20 de răniţi, dintre care cinci sunt angajați ai Serviciului de Urgență.

Trupele ruse atacă în mod regulat orașul Odesa și regiunea Odesa cu drone și rachete.

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, în prezent numărul doi în Consiliul de Securitate rus, a spus recent că Rusia nu se va opri până când nu va captura Kievul și a numit Odesa „oraș rusesc”.

Dmitri Medvedev a spus că pentru „a atinge obiectivele „operațiunii speciale, va trebui să ajungem la Kiev”. Potrivit acestuia, dacă Kremlinul nu reușește să o facă acum, „o vor face după ceva timp”. Kremlinul crede că Kievul este „o amenințare la adresa existenței Rusiei” și oricum este un „oraș rusesc”. Medvedev a menționat și Odesa, pe care a numit-o „un oraș rusesc”. „Odesa, întoarce-te acasă, o așteptăm pe Odesa în Federația Rusă”, a spus el.

„Odesa este un oraș rusesc, toată lumea știe bine acest lucru”, a spus Putin, în cadrul conferinței sale anuale din 2023. Potrivit președintelui, sud-estul Ucrainei a fost întotdeauna pro-rus, deoarece acestea sunt „teritorii istorice rusești”.

