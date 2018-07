Atacul cu cuţitul dintr-un autobuz din oraşul german Luebeck, soldat cu zece răniţi

Un bărbat înarmat cu un cuţit de bucătărie a atacat vineri pasagerii unui autobuz plin din oraşul Luebeck, din nordul Germaniei, rănind zece persoane, relatează DPA preluat de agerpres.

Bărbatul de 34 de ani este în custodia poliţiei, a declarat Ulla Hingst, procuror şef din oraşul Luebeck. Ea a adăugat că bărbatul este născut în Iran, dar are cetăţenie germană şi trăieşte în Luebeck.

Foto: (c) CHRISTIAN SCHAFFRATH / EPA

Nu există indicii că suspectul ar fi fost radicalizat şi este improbabil un mobil terorist, a declarat Hingst, afirmaţie susţinută şi de alţi oficiali locali.

Cinci dintre cei zece răniţi au fost transportaţi la spital, iar trei dintre ei sunt grav răniţi, a mai precizat Hingst.

Presupusul făptuitor refuză să comunice cu anchetatorii, a spus ea. El urmează să compară sâmbătă în faţa unui tribunal. Procurorii iau în calcul acuzaţii de tentativă de incendiere, agresiune şi vătămare fizică periculoasă.

Potrivit martorilor citaţi de ziarul local Luebecker Nachrichten, autobuzul era plin şi se îndrepta spre Travemuende, când unuia dintre pasageri i-a căzut un rucsac. El a scos apoi un cuţit şi i-a atacat pe pasageri.

"Pasagerii au început să sară din autobuz şi ţipau. A fost îngrozitor. Apoi oamenii răniţi au fost luaţi. Agresorul avea un cuţit de bucătărie", a spus un martor.

Foto: (c) CHRISTIAN SCHAFFRATH / EPA

Hans-Joachim Grote, ministru de interne în landul Schleswig-Holstein, a declarat că investigaţia iniţială a arătat că rucsacul conţinea substanţe care puteau accelera arderea, dar că nu a fost descoperit un dispozitiv exploziv.

Şoferul autobuzului, care a fost lovit cu pumnul de atacator, a acţionat "rapid şi curajos" oprind autobuzul şi deschizând toate uşile, a spus Grote. "Merită un mare mulţumesc", a mai spus el.

Şoferul a estimat numărul pasagerilor la momentul atacului la circa 70 de persoane.

UPDATE ORA 19.13 MAE: Ambasada României la Berlin monitorizează cazului atacului din Germania; nu sunt victime români

UPDATE ORA 18.23 Germania: Opt persoane au fost rănite în atacul din autobuz din Luebeck (poliţia)

Opt persoane au fost rănite într-un atac cu armă albă într-un autobuz din oraşul Luebeck din nordul Germaniei, a anunţat vineri poliţia, citată de dpa.



Trei dintre răniţi au suferit răni grave, iar cinci răni minore, a precizat pentru dpa o purtătoare de cuvânt a poliţiei.



Se pare că atacatorul - un tânăr a cărui identitate rămâne neclară - a fost imobilizat de pasagerii din autobuz.



Tânărul a fost preluat în custodia poliţiei şi urma să fie interogat în cursul zilei. Ofiţerii examinează între altele un rucsac suspect care se afla în autobuz, a mai indicat poliţia.



Foto: (c) CHRISTIAN SCHAFFRATH / EPA

"Nu se poate exclude nimic în acest moment, nici măcar un context terorist", a adăugat purtătoarea de cuvânt a poliţiei.



Potrivit unor martori citaţi de cotidianul local Luebecker Nachrichten, un pasager a aruncat dintr-o dată pe jos un rucsac, în timp ce autobuzul plin de călători se îndrepta spre cartierul Travemuende, a scos o armă albă şi a început să lovească la întâmplare.



Şoferul, care a fost şi el atacat de bărbat, a oprit imediat autobuzul şi a deschis uşile, pentru ca pasagerii să poată scăpa de atacator.



Poliţia a mai menţionat că arma implicată în atac a fost un "instrument ascuţit". "Nu ştim sigur dacă a fost chiar un cuţit", a afirmat un purtător de cuvânt.



Totuşi, un martor a declarat pentru Luebecker Nachrichten că atacatorul avea un cuţit de bucătărie.



Acelaşi cotidian a menţionat că suspectul are circa 35 de ani şi este iranian, a mai relatat thelocal.de.

UPDATE ORA 17.13 Cel puţin 14 persoane rănite într-un presupus atac cu cuţitul într-un autobuz, în nordul Germaniei

Cel puţin 14 persoane au fost rănite vineri, dintre care două grav, într-un presupus atac cu cuţitul într-un autobuz din oraşul Luebeck din nordul Germaniei, a anunţat cotidianul local Luebecker Nachrichten. Autorul atacului a fost reţinut de poliţie, relatează Reuters, AFP şi dpa.



Un purtător de cuvânt al poliţiei, Dierk Duerbook, a declarat pentru cotidianul Bild că nimeni nu a fost ucis în atac. Poliţia nu a precizat numărul celor răniţi şi gravitatea rănilor suferite.



Un martor a relatat pentru Luebecker Nachrichten că una din victime, un bărbat, tocmai îi cedase locul unei femei în vârstă când atacatorul l-a înjunghiat în piept.



Foto: (c) AP

Potrivit unui alt martor, atacatorul a aruncat brusc pe jos un rucsac, a scos o armă albă şi a început să lovească la întâmplare. Suspectul are circa 35 de ani, a mai indicat publicaţia.



Poliţia din landul Schleswig-Holstein, unde se află Luebeck, a transmis anterior pe Twitter că în oraş are loc o mobilizare importantă de forţe de ordine.



"În Luebeck are loc o desfăşurare majoră a poliţiei. Analizăm situaţia şi vom reveni cu noi informaţii mai târziu" - a scris poliţia.