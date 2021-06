ATENTAT cu maşină capcană într-o bază militară din Columbia - Reizbucnesc luptele de gherilă, după acordul cu rebelii FARC/ VIDEO

Un atentat cu maşină-capcană s-a soldat marţi cu 36 de răniţi la o bază militară din oraşul columbian Cucuta, în nord-estul ţării, la frontiera cu Venezuela, a anunţat guvernul de la Bogota, atribuind acest atac gherilei ELN (Armata de Eliberare Naţională), transmite AFP, potrivit Agerpres.

Ministrul apărării, Diego Molano, a condamnat un 'act terorist (...) care a vizat soldaţi columbieni'.

This video shows there were multiple US soldiers present at the 30th brigade base in Cúcuta, Colombia which was hit by at least 1 explosion from a car bomb. Currently over 30 injured, no information on any US casualties #Colombia pic.twitter.com/VSH2QNz6Gg