Atentat terorist la Torino. Un bărbat înarmat cu un cuțit a provocat panică / VIDEO

Bărbatul, înarmat cu un cuțit, a provocat panică în rândul oamenilor, strigând fraze de neînțeles în arabă, printre care Allah akhbar. Polițiștii au reușit, după ce l-au dezarmat, să îl blocheze cu un pistol cu electroșocuri. O parte din scenă a fost surprinsă într-o înregistrare video postată pe portalul Welcome To Favelas pe rețelele de socializare.

Unii trecători panicați s-au refugiat în magazine. Bărbatul a fost dus la spital, iar ulterior la sediul poliției.

Islamic Jihad in Europe. Non-EU Muslim armed with a knife shouts "Allah Akbar" near the Turin Synagogue and is neutralized by Italian police. In Europe we have a huge problem. pic.twitter.com/98ilCTjJGT