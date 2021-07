AUDIO Circ PENAL la Primăria Timișoara: director AMENINȚAT de viceprimarul USR să demisioneze, plângere la poliție

Un nou scandal izbucnește în Primăria Timișoara. După ce Dominic Fritz, primarul ales a refuzat să își prezinte diplomele de studii și domiciliul, impunerea noii Organigrame, adoptate fără consultare publicăn, naște mai multe scandaluri. Pe de o parte, sindicatul primăriei amenință cu proces, iar pe de altă parte, directorii aflați pe funcții de conducere de ani de zile sunt nemulțumiți de mazilirea lor. În presa locală au apărut înregistrări ale amenințărilor la care este supus Culiță Chiș, unul din cei mai prolifici directori ai primăriei, care a condus direcția tehnică încă de pe vremea fostului edil Gheorghe Ciuhandu. Cunoscut pentru faptul că schimba șefi după bunul plac, Nicolae Robu nu doar că nu l-a executat pe Chiș, ba chiar spunea că l-ar clona, ca să aibă mai mulți directori harnici și competenți.

Ruben Lațcău, viceprimarul USR al Timișoarei este acuzat că l-ar fi amenințat pe Culiță Chiș să demisioneze, iar presa a publicat deja primele discuții. Culmea, Lațcău nu este la prima ieșire de acest gen, acesta fiind acuzat de presiuni și de un alt director din primărie demis de el, șeful Horticultura, Andrei Drăgilă. Lațcău nu deloc străin de încălcările legii, având chiar și un dosar penal după ce a fost prins de IPJ conducând cu permisul suspendat.

Site-ul Vocea Timișului a publicat discuțiile:

Vârful de lance, omul care a dus ostilitățile, în numele primarului Dominic Fritz, a fost viceprimarul USR, Ruben Lațcău. Iată cum au decurs ostilitățile dintre viceprimarul Lațcău și directorul Chiș, după o mica încălzire:

Ruben Lațcău (RL) – Cum a fost în concediu?

Culiță Chiș (CC) – Nicicum. Am stat toată ziua pe telefoane.

RL – Cine v-a sunat?

CC – Toată lumea.

RL – Sunteți sigur? Mai exact?

CC – O grămadă.

RL – Pe proiectele Primăriei sau pe alte chestii?

CC – Haideți să trecem peste.

E clar că, probabil, Ruben Lațcău avea ceva informații, într-o anumită direcție, de a insistat atât de mult și de iscoditor pe acest subiect. Ideea e că Culiță Chiș a luat taurul de coarne și l-a informat pe viceprimarul Timișoarei că, deși au avut o înțelegere, nu mai dorește să demisioneze, întrucât convenția nu a fost respectată:

CC – Am avut o înțelegere cu dvs, dar văd că nu se respectă. Așa că nu o să fac niciun pas înapoi. Am făcut cum ați zis dvs, când mi-ați recomandat să mă duc în concediu. M-am dus și la primar, am vorbit, i-am dat cererea, am semnat-o. A doua zi am apărut prin toate ziarele – am si eu familie și copii – și am citit ca am fugit ca să nu dau ochii cu corpul de control. E declarația domnului primar. E bătaie de joc. Nu mai pleacă nici Colojoara. Le-am comunicat tuturor subalternilor mei că nu mai fac pasul înapoi.

RL – Chiar credeți că o să câștigați conflictul ăsta?

CC – Domne, eu nu vreau sa câștig niciun conflict.

RL – Ba da, dacă intrăm într-un conflict deschis, să stiti că eu mă bucur. Eu mă bucur că-mi dă domnul Fritz liber ca să intru într-un conflict deschis cu dumneavoastră.

CC – Eu ca si funcționar public am depus un jurământ, așa că o să mă apăr.

RL – Haideti să o lasam moale.

Plutonierul Lațcău

Din acest moment, așa cum rezultă și din înregistrarea audio, tensiunea în încăpere crește. Micuțul userist ridică tonul și se aruncă, ca un șacal – nu de alta, dar titlul de dulău e dat ministrului Drulă – și începe ancheta propriu-zisă, mai ceva ca la Miliție, cu lampa în ochi. Curg amenințările și zburdă șantajul:

RL – Cât teren aveți la Moșnița, acolo la Drumul Boilor, chiar în sensul giratoriu?

CC – Poftim?

RL – N-aveți teren? N-aveți? Pfff..Scoatem CF-urile?

CC – Sigur, chiar vă rog să le scoateți. Domnu vice…nu știu cine vi le servește. Va spun un lucru: chiar am vrut să vă ajut, dar nu sunt bătaia de joc a nimănui.

RL – Eu înțeleg foarte bine abilitățile tale. Mereu găsești căi să miști lucrurile mai repede decât alții. Ele sunt bune, dar nu pentru noi. Îți spun un lucru: conflictul cu noi o să-l pierzi. Nu ai cum să-l câștigi.

CC – Nu sunt câștigat la loz în plic. Nu mă poate șantaja nimeni.

RL- Pe mine nu mă interesează. Mai devreme sau mai târziu se termină (râde). Vă las șef de compartiment cu Gavra și cu Goia.

Și delirul continuă. La fel ca și jocurile de cuvinte. Totuși, directorul Culiță Chiș îi mai dă un motiv lui Ruben Lațcău pentru care nu vrea să demisioneze: le-a promis oamenilor, care plâng în fiecare zi prin birouri, datorită agresiunilor verbale la care sunt supuși din partea consilierului primarului Dominic Fritz, arhitectul Rudolf Graf, că va fi alături de ei:

CC – Să primesc amenințări? Să mă sune noaptea? Să mă amenințe că… ce bă, te crezi director pe viată, te crezi stăpân? Vi se pare normal? Eu înțeleg foarte bine că vreți să vă puneți oamenii pe funcții, doar că nu poate să vină consilierul Graf să ne facă troacă de porci. Ăla trebuie să consilieze, nu să dea ordine și să țipe. Nu are ce să vină peste noi prin birouri. Haideți, că toată lumea știe pe cine vreți să aduceți. Pentru unul a venit tată-su la mine în birou ca să-i dau subiectele de la examen și l-am scos afară. Celălalt, Florescu, noroc că a picat examenul la limba engleză.

RL – Consilierii reprezintă primarul.

CC – Da, domne, dar nu poate să vină la mine să-mi spună: anulează licitația! Să facă în scris, că nici noi nu suntem idioți ca să mergem la pușcărie pentru nimeni.

Momentan ne oprim aici cu conversațiile academice dintre cei doi. Cu mențiunea că, dincolo de presiunea psihică de la locul de muncă, de pe tot soiul de cartele telefonice, Culiță Chiș a primit, în clar, alte amenințări, care au avut același obiect: demisia din funcția de director din cadrul Primăriei Timișoara: ”Nesimțit ordinar, de ce nu demisionezi? Dar poate e mai bine așa. Bere te-a dat la presă…”. Cum sunt mai multe de acest gen, Culiță Chiș a făcut plângere la IPJ Timiș pentru identificarea autorilor.

Semne de întrebare

Dincolo de toată această poveste de capă și spadă, care nu face altceva decât să scoată în evidență maniera de abordare, limbajul și tratamentul USR față de angajații Primăriei Timișoara, cerem public ca viceprimarul Ruben Lațcău să răspundă la următoarele întrebări:

Este adevărat că după ce Mihai Florescu a căzut examenul pentru un post în cadrul Direcției Tehnice, fiind respins la limba engleză, ați chemat examinatorul, Diana Donawell, la dvs în birou, admonestând-o că evaluări pentru Oxford sau Cambridge se fac în altă parte, nu la Primăria Timișoara, dându-i de înțeles, totodată, că a greșit nota?

Dacă e adevărat că, după acest episod shakesperian, ca urmare a reorganizării useriste, postul de șef birou Relații Internaționale din cadrul Primăriei Timișoara al doamnei Diana Donawell, examinatorul de limbă engleză al domnului Mihai Florescu, a fost, ”restructurat”?

Cunoașteți pe cineva care a intervenit la un funcționar public (femeie) din cadrul Biroului Achiziții al Primăriei Timișoara pentru acordarea unui contract public de publicitate (promovarea noilor tramvaie – buget pe fonduri ale UE, trei transe de câte 100.000 RON) în favoarea PR Beta, societate care, în plină pandemie, a contribuit la campania ”Oxigen pentru Timișoara”, coordonată de noua administrație useristă?

Având în vedere că, cu orice ocazie, blamați lipsa PUZ-ului Timișoarei, ce rol a avut consilierul primarului Dominic Fritz, arhitectul Rudolf Graf și firma sa Vitamin Architects SRL (din care a ieșit în 29 ianuarie 2021) în această ”operă de artă” pe mandatul fostului primar Nicolae Robu?

Evident, toate aceste întrebări sunt în logica ”Primăriei de sticlă”! Nu e nimic personal…