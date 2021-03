AUDIO - Justin Bieber a dat din nou lovitura: al optulea album al său a ajuns din nou în Billboard 200

„Justice” este al optulea album al cântăreţului canadian Justin Bieber care ajunge pe primul loc în Billboard 200, detronând astfel „Dangerous: The Double Album” al lui Morgan Wallen care a petrecut zece săptămâni, consecutiv, în fruntea topului, informează News.ro

Albumul, al zecelea al lui Bieber, a fost vândut în 154.000 de unităţi în SUA în săptămâna încheiată pe 25 martie, potrivit MRC Data, iar piesele incluse pe acesta au fost accesate online de 157 de milioane de ori. Albumul cuprinde colaborări cu Chance the Rapper, Benny Blanco, Giveon şi Daniel Caesar.

Toate albumele lansate de cântăreţ s-au aflat, de-a lungul timpului, în top 10 al Billboard 200. Bieber este cel mai tânăr artist solo care are 8 albume clasate pe primul loc în topul american, devansându-l pe Elvis Presley.

Locul al doilea în actualul clasament a fost ocupat de „Chemtrails Over the Country Club” al cântăreţei Lana Del Rey, care a debutat cu 75.000 de unităţi vândute. Acesta este al şaptelea disc al ei clasat în top 10 şi urmează „Norman Fucking Rockwell” (locul al treilea, septembrie 2019).

„Dangerous: The Double Album” a coborât două locuri în top, până pe trei, după ce a fost vândut în 66.000 de unităţi, în a 11-a săptămână de la apariţie.

Pop Smoke şi „Shoot for the Stars Aim for the Moon” a pierdut de asemenea două poziţii, ocupând locul al patrulea, după ce a fost vândut în 40.000 de unităţi în a 38-a săptămână de la debut.

Locul al cincilea a fost ocupat de Dua Lipa şi „Future Nostalgia”, în coborâre două poziţii. Albumul lansat în aprilie 2020 a fost vândut în 36.000 de unităţi în ultima săptămână.

Top 10 al Billboard 200 este completat de Pooh Shiesty cu „Shiesty Season”, The Weeknd cu „After Hours”, Lil Baby cu „My Turn”, Lil Durk cu „The Voice” şi de Luke Combs cu „What You See Is What You Get”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).