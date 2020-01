Augustin Zegrean tranşează dezbaterea pe Legea Bugetului: Rămâne în vigoare chiar dacă la CCR se constată conflict constituţional

Augustin Zerean, fostul preşedinte al CCR, îl contrazice pe Toni Greblă, fostul său coleg de la Curte, şi afirmă că preşedintele Iohannis a procedat corect când a promulgat Legea Bugetului, chiar dacă există o sesizare la CCR pe această temă. Potrivit lui Zegrean, situaţia nu se încadrează în prevederile articolului 77 alin. (3) din Constituţie, pentru că preşedinţii celor două camere ale Parlamentului nu au făcut o sesizare pe fond, ci au sesizat CCR cu un posibil conflict juridic de natură constituţională.

"A făcut foarte bine că a promulgat-o. Nu este vorba despre un control constituţional. Sesizarea la Curte este pe conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi Parlament. Dacă se va constata că este conflict, pe viitor nu se va mai putea face o astfel de angajare, deşi nu cred, pentru că legea bugetului este şi ea o lege, iar Constituţie nu prevedere că sunt legi care pot fi adoptate prin angajarea răspunderii şi legi care nu pot fi adoptate. Când s-a dorit să se distingă, s-a spus, de exemplu, ce nu se poate adopta prin ordonanţă de urgenţă. Angajarea răspunderii este o procedură specială, care poate fi utilizată. Sigur, nu trebuie abuzat de ea", a declarat Zegrean, pentru STIRIPESURSE.RO.

Fostul preşedintele CCR afirmă că legea rămâne în vigoare chiar dacă ar judecătorii constituţionali ar constata că există un conflict juridic de natură constituţională. "Da, pentru că scrie acolo la Constituţie că deciziile Curţii sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor. Dacă ar fi atacat legea pe conţinutul ei, puteam discuta. Dar fiind vorba despre conflict, este o altă procedură, o altă abordare a problemei", a mai explicat Zegrean.

România are buget, a declarat luni premierul Ludovic Orban, după ce preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea bugetului de stat şi legea bugetului asigurărilor sociale.



"Salut decizia preşedintelui României, care a promulgat şi legea bugetului de stat şi legea bugetului asigurărilor sociale de stat. România are buget. Va trebui, în schimb, să rezolvăm o problemă care este creată de atacul la Curtea Constituţională al PSD împotriva legii de corectare a ordonanţei 114. Suntem pregătiţi cu soluţia. După cum bine ştiţi, o serie de măsuri de reformă, o serie de măsuri pe care le considerăm necesare, cum ar fi îngheţarea salariilor demnitarilor, cum ar fi prorogarea termenului de intrare în vigoare a pensiilor speciale pentru primari, adică amânarea cu un an. Se ştie că ordonanţa privind Codul administrativ este supusă controlului constituţional şi noi am introdus în legea de corectare a OUG 114 un articol prin care, practic, nu se plătesc pensii speciale pentru aleşii locali", a spus Orban, la începutul şedinţei de Guvern.