Autorităţile germane monitorează respectarea distanţării sociale, susține antrenorul echipei Fortuna Dusseldorf

Autorităţile germane urmăresc cu atenţie metodele de pregătire ale cluburilor de fotbal din Bundesliga pentru a se asigura că respectă măsurile de distanţare socială legate de coronavirus, a spus Uwe Roesler, antrenorul celor de la Fortuna Dusseldorf, scrie dpa.

''Am observat rapid că suntem monitorizaţi. Am primit mai multe vizite din partea reprezentanţilor autorităţilor, care au verificat dacă sunt respectate regulile impuse în această perioadă'', a spus Roesler, potrivit Agerpres.ro.

Cluburile din Bundesliga au primit permisiunea să revină la antrenamente, iar acestea se fac în grupuri mici de jucători, fără a exista un contact direct între antrenori şi jucători.

''Am început în grupuri de doi, apoi am lucrat cu patru jucători la sfârşitul săptămânii trecute, cinci am avut luni şi sper, dacă circumstanţele o vor permite, să avem şase fotbalişti la sfârşitul săptămânii", a afirmat tehnicianul.

Cluburile din prima ligă speră să încheie sezonul fără spectatori, iar Roesler speră că formaţia sa va putea evita retrogradarea.

Fortuna Dusseldorf se află pe locul 16 din 18 în clasament, însă antrenorul spune că are ca obiectiv să depăşească în ierarhie pe Mainz şi Augsburg, echipele care ocupă locurile 15, respectiv 14.