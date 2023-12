Autorul atacului din Praga avea 24 de ani și era student / FOTO -VIDEO

Autorul atacului, ”eliminat” de poliţişti, era un student la Facultatea de Arte a Universităţii Caroline, anunţă poliţia. Atacatorul era în vârstă de 24 de ani, originar dintr-un sat situat la 21 de kilometri de Praga.

Poliţia estimează că atacatorul a fost inspirat de masacre asemănătoare din străinătate. Acest atac armat nu are însă legături cu terorismul internaţional, anunţă poliţia cehă.

El a împușcat civilii cu o armă cu lunetă, de pe acoperișul universității.

Un detaliu interesant este că tatăl atacatorului a fost găsit mort joi, anunţă poliţia.

BREAKING: SHOOTING AT UNIVERSITY OF PRAGUE IN CZECH REPUBLIC



