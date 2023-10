Avertisment lansat de europarlamentarul Cristian Terheș în privința migranților: 'Tendința la nivelul UE este să ignorăm problema pur și simplu!'

„Lampedusa demonstrează că avem o problemă. În loc să abordăm problema migrației ilegale în mod sistematic și pragmatic, tendința la nivelul UE este să o ignorăm pur și simplu și să sperăm că va dispărea de la sine”, a spus Terheș.

Terheș susține că „legea” nu e aplicată în momentul de față la granițele noastre.

„Dacă vrei să fii caritabil, sunt de acord… [dar] suntem și o societate guvernată de lege [și legea nu se aplică la granițele noastre]”, a afirmat oficialul de la Bruxelles, potrivit European Conservative.

Numărul de sosiri în Marea Mediterană, inclusiv pe insula italiană Lampedusa, e tot mai mare, iar autoritățile italiene cu greu fac față situației.

