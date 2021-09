Avocatul Dan Chitic relatează un episod șocant: Intervenție a SMURD la un AVC pe care îl pune pe seama vaccinului

Avocatul Dan Chitic relatează, pe pagina personală de Facebook, un incident care l-a avut protagonist pe vecinul său. Acesta ar fi suferit un accident vascular cerebral în miezul nopții, la câteva ore după ce s-a vaccinat cu serul Pfizer. Atât avocatul, cât și, potrivit acestuia, angajații SMURD au pus incidentul pe seama vaccinului.

„Acum a plecat salvarea de la noi.

Acum, când încep sa va scriu, la 03.05.

Încă imi tremura mâinile. A fost un ceas și jumătate de coșmar.

Prietenul și Vecinul meu George a fost dus la Elias.

La ora 01.32 nevasta sa a bătut Urland la ușa mea.

Buimac, trezit din somn Am fugit la el. Zăcea. Și nu mai respira. Părea un pic ceanozat. Părea plecat deja. Am început sa ii fac masaj cardiac in plânsetele nevestei lui. După primele 7-8 pompe a horcăit. Am continuat disperat. Și am început sa-l strig sa-l chem de parca ar fi fost departe, foarte departe. Pompam și urlam ca nebunul. La fiecare 7-8 pompe mai respira cu disperare, ca înecatul. Era însă inconștient. După vreo 4-5 minute din colțul gurii a început sa ii curgă o spuza. Mai întâi translucida. Apoi rozalie. Apoi cu sânge și cheaguri. Un “Tatăl nostru”, apoi am continuat sa-l strig: “Hai George, hai ma băiatule ca ești tare! Faci nunta la anu’!” Și pompam. Nu știu cât. In continuu, in timp ce atunci când respira ii aplecam capul pentru a nu se îneca cu spuza cu sânge. Cred ca după 12-15 minute a venit SMURD-ul. Au preluat manevrele. Și au întrebat ce s-a întâmplat. Nevasta sa a spus: “Nimic, ne-am culcat, ne-am spus noapte buna… dar azi la prânz s-a vaccinat! Cu Pfizer. De ce am făcut-o? De ce? De ce noi?”

Și doar eu l-am rugat… i-am explicat. S-a încăpățânat…

Manevrele de resuscitare au durat mai bine de o ora și un sfert. Oxigenarea a crescut de la 78-80% la 92%. Unul dintre SMURD-isti a spus “de ce ați făcut-o?” In timp ce altul, printre manevrele de intubare mi a spus ca nevasta sa, după a doua doza a făcut o echimoză pe uter care apoi s-a transformat in chist. Se vaccinase in Martie, tot cu Pfizer.

Intre Timp a venit și al doilea echipaj SMURD. Doctorița după vreo 20 minute a spus sec “…e AVC. E in comă profundă.” Nu pot spune ce a mai spus.

Au trecut deja vreo 25 minute de când a plecat și va scriu. Mâinile încă îmi tremura.

Doua lucruri va rog:

Rugați-va pentru George! Are nevoie mare!

Și mai ales va rog

SĂ NU VĂ VACCINAȚI!

Post script: am ascuns numărul ambulanței pentru a face mai dificila identificarea pompierilor SMURD care au fost atât de sinceri. Dar și prompți și profesioniști!

Le mulțumesc încă odată pe aceasta cale pompierilor și medicilor!

Dumnezeu sa le răsplătească!

Post post script: Prietenul George, 42 ani, un om cu un umor oltenesc desăvârșit, sportiv (am alergat acum câteva zile vreo 10 km prin padure), nu bea decât in we, mânca echilibrat și fuma odată la 2 săptămâni. Făcuse CoVid in Noiembrie anul trecut, cam in aceeași perioada ca și mine. Și era Sănătos!!! Pana la vaccin! Pe care am înțeles ca l-a făcut pentru ca… toți din jurul lui îl făcuseră.

Acum are nevoie de ajutorul nostru!

Încă odată va rog:

RUGAȚI-VĂ PENTRU GEORGE!”, scrie Dan Chitic pe Facebook.