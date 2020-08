Avocatul familiei lui Emi Pian: Nu va exista răzbunare, nu va exista război

Avocatul familiei lui Emi Pian, Cristian Caracoti, a declarat joi că liderul clanului Duduianu a murit după ce i-a fost secționată artera femurală a piciorului drept și că „cel mai important” mesaj pe care vrea să-l transmită familia este că „nu va exista război” cu rivalii care le-au ucis ruda.

Citește și: Trădare fără precedent la CEDO: Ministerul de Externe acceptă condamnarea României în cazul Kovesi .

„Nu era drogat, a murit după ce a fost secționată artera femurală a piciorului drept. S-a spus că frații erau în străinătate și vor să se răzbune. Fratii erau in tara la momentul tragediei, nu au cautat si nu vor cauta sa se razbune. Membrii familiei au fost audiati in calitate de martori, nici un membru al familiei nu are calitate de suspect sau de inculpat. Cel mai important aspect, nu va exista razbunare, nu va exista razboi. Fratele, Elvis Pian, a fost tăiat și el la gât și timp de 3 ani nu a fost nicio răzbunare”, a spus avocatul.

Rudele au ridicat, miercuri, trupul neînsufleţit al lui Florin Mototolea, cunoscut ca 'Emi Pian' şi l-au dus la vila din Rahova. Ele au decis ca priveghiul să dureze timp de patru zile, înmormântarea urmând să aibă loc duminică.

Edi Pian, liderul clanului Duduianu, în vârstă de 39 de ani, a fost ucis, în noaptea de luni spre marți, după ce a fost înjunghiat într-un conflict între mai multe persoane, în sectorul 6 al Capitalei.

Potrivit informaţiilor din presă, Emi Pian a fost ucis de un membru al unui clan rival, în urma unei partide de barbut.