Azi noapte a fost nebunie în Moscova: jurnaliști și protestari arestați pe străzi. Revoltă după moartea lui Navalnîi

Poliţia din Rusia a luat măsuri represive împotriva persoanelor adunate pentru a marca moartea liderului opoziţiei Alexei Navalnîi, o grupare pentru drepturile omului susţinând că cel puţin 100 de persoane au fost arestate, conform Sky News, care citează o grupare civică, informează News.ro.

Filmări şi imagini din Moscova şi Sankt Petersburg au arătat ofiţeri care smulgeau pancartele protestatarilor şi îi târau pe alţii de la altare improvizate în memora lui Navalnii. Jurnalişti au fost, de asemenea, filmaţi fiind reţinuţi. O femeie a declarat pentru Sky News: „Tot ce se întâmplă în aceşti ani, pe teritoriul ţării mele iubite, este o ruşine”. O altă persoană a adăugat: „Sunt furios, desigur. În sfârşit l-au ucis”. Potrivit site-ului rus pentru drepturile omului, OVD-info, cel puţin 100 de persoane au fost arestate în opt oraşe, inclusiv Moscova, Sankt Petersburg şi Krasnodar, în timpul adunărilor pentru a maarca moartea lui Navalnii. Deşi poliţia nu a oferit detalii despre arestări, procurorii i-au avertizat pe ruşi să nu participe la niciun protest în masă la Moscova.

In Moscow and St. Petersburg, Russians who took part in a rally in memory of Navalny began to be detained. ⁦@MaxBlumenthal⁩

⁦@ggreenwald⁩ ⁦@codepink⁩ ⁦@DavidSacks⁩ Funny we didn’t see you at any of these protests pic.twitter.com/uvx7bcSuXV — nina gold???????????????????????????? (@ninagol15) February 17, 2024

Russians gather in front of the Russian Embassy in Belgrade, Serbia to protest against Navalny’s murder.



They chant “Putin d*ckhead”



Moscow authorities are warning they will clamp down on anyone trying to initiate street protests.



Via @JayinKyiv pic.twitter.com/IEUvKxIYZi — Visegrád 24 (@visegrad24) February 16, 2024