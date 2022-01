BANI GREI DE LA UE încasați de România în 2021 - Ce proiecte au beneficiat de fondurile UE

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a atras în 2021 fonduri europene în valoare de 1,5 miliarde euro prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), potrivit news.ro.

„Este o realizare importantă în condiţiile în care ţinta iniţială a fost de 728 milioane euro. Vrem ca în anul 2022 să încasăm de la Comisia Europeană, prin POIM, şi mai mult: 1,8 miliarde euro. De altfel, am început noul an cu încredere şi multă determinare. În această săptămână am semnat 19 noi contracte de finanţare pentru dotarea altor şcoli şi spitale”, a afirmat secretarul de stat Cristian Roman, potrivit unui comunicat de presă al MIPE.

Astfel, conform sursei citate, contractele semnate recent în cadrul POIM:

1. Municipiul Turda – Consolidarea capacităţii a 6 unităţi de învăţământ din municipiul Turda - Valoarea totală: 3.225.435 lei

2. Comuna Prundu Bârgăului, Judeţul Bistriţa-Năsăud – Achiziţionarea echipamente protecţie, Liceul Radu Petrescu - Valoarea totală: 1.252.469 lei

3. Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava – Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare - Valoarea totală : 1.419.843 lei

4. Şcoala Gimnazială Ion Dacian, comuna Saschiz, judeţul Mureş – Dotarea şcolii cu echipamente de protecţie medicale - Valoarea totală: 56.882 lei

5. Comuna Lipovăţ, judeţul Vaslui – Dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente specifice crizei sanitare - Valoarea totală: 257.449 lei

6. Colegiul Naţional Decebal, Deva – Protejarea sănătăţii elevilor şi a personalului angajat - Valoarea totală: 711.032 lei

7. Şcoala Gimnazială, comuna Mateeşti, judeţul Vâlcea – Achiziţia de produse şi echipamente de protecţie - Valoarea totală: 497.322 lei

8. Comuna Bogdana, judeţul Vaslui – Dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare - Valoarea totală: 97.832 lei

9. Şcoala Gimnazială nr. 1, Belciugatele – Consolidarea capacităţii de a gestiona situatia pandemică - Valoarea totală: 748.454 lei

10. Comuna Zăpodeni, judeţul Vaslui – Dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente sanitare specifice - Valoarea totală: 209.837 lei

11. Comuna Pădureni, judeţul Vaslui – Dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente specifice - Valoarea totală: 170.904 lei

12. UAT Municipiul Brăila – Protejarea sănătăţii populaţiei din municipiul Brăila - Valoarea totală: 1.186.414 lei

13. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva, judeţul Galaţi – Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare in cadrul spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galaţi şi Spitalul Municipal Anton Cincu, Tecuci - Valoarea totală: 29.641.195 lei

14. Municipiul Mediaş, judeţul Sibiu – Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ din judeţul Sibiu În vederea gestionării crizei sanitare - Valoarea totală: 6.090.933 lei

15. Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava – Consolidarea capacităţii de gestionare sanitare la Universitatea Ştefan cel Mare - Valoarea totală: 1.419.843 lei

16. Municipiul Călăraşi – Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare in unităţile de învăţământ - Valoarea totală : 6.545.084 lei

17. Comuna Fântânele, judeţul Iaşi – Dotarea unităţilor de învăţământ din Comuna Fântânele, Jud Iaşi cu echipamente specifice - Valoarea totală: 222.254 lei

18. Municipiul Vulcan – Dotarea unităţilor şcolare din Municipiul Vulcan cu produse sanitare - Valoarea totală : 40.967 lei

19. UAT Municipiul Brăila – Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare si protejarea populaţiei - Valoarea totală: 1.186.414 lei