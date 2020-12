Bărbat arestat preventiv, după ce a agresat şi tâlhărit mai multe femei, în București

Un bărbat a fost arestat preventiv, fiind acuzat de lovire, tâlhărie şi alte violenţe, după ce poliţişti de la Secţia 24, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au făcut o percheziţie la domiciliul său, în urma unor informaţii potrivit cărora mai multe femei ar fi fost agresate de un individ care le-a şi sustras diverse sume de bani.

Potrivit Poliţiei Capitalei, Secţia 24 s-a sesizat din oficiu, în baza unor informaţii, cu privire la faptul că mai multe femei, pe parcursul a şapte luni din acest an, ar fi fost fie agresate, fie tâlhărite de către un bărbat, care profitând de situaţia lor le-ar fi sustras, prin violenţă, diverse sume de bani.

Vineri, a fost pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, bărbatul fiind depistat şi condus la audieri.

"În baza probatoriului administrat, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada februarie - septembrie 2020, bărbatul de 41 de ani, prin violenţă, ar fi deposedat trei persoane de diverse sume de bani, una dintre femei fiind în trei rânduri victimă. De asemenea, a rezultat şi faptul că, pe fondul unui conflict, acelaşi bărbat ar fi lovit o femeie, fără a o fi deposedat însă de vreun bun. Bărbatul a fost reţinut, iar ulterior instanţa a dispus arestarea sa preventivă", se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei, transmis sâmbătă AGERPRES.

Cercetările sunt continuate de Secţia 24 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, tâlhărie, tâlhărie calificată şi tâlhărie calificată sub forma a trei acte materiale, cu bărbatul în stare de arest preventiv.