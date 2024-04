Bașcana Găgăuziei amenință cu ruperea de Republica Moldova după anunțul lui Marcel Ciolacu

"Orice demers unionist înseamnă declanșarea imediată a procedurii de secesiune a Găgăuziei și revenirea la o republică găgăuză independentă. Suntem siguri că locuitorii multor sate moldovenești și bulgare învecinate ne vor sprijini și ni se vor alătura", a spus Guțul, conform Nexta.

„Când premierul României Marcel Ciolacu spune că 'românii trăiesc în Moldova', el uită că în țara noastră trăiesc și moldoveni, ruși, găgăuzi, ucraineni, bulgari și alte zeci de naționalități", a punctat Guțul, pe X, în timp ce a adăugat o filmare cu Marcel Ciolacu dintr-o emisiune recentă.

„Da, eu cred în continuare în unirea dintre România și Republica Moldova. Se va face în interiorul UE... (...) Republica Moldova e sustenabilă datorită ajutorului României”, a spus Ciolacu.

When Prime Minister of Romania Marcel Ciolacu says that "Romanians live in Moldova," he forgets that Moldovans, Russians, Gagauzians, Ukrainians, Bulgarians and dozens of other nationalities also live in our country.