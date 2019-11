Bat clopotele de nuntă pentru PSD și Pro România?

Noua echipă instalată la vârful PSD și lideri din Pro România își doresc să formeze o alternativă de stânga care să țină piept partidelor de dreapta la viitoarele alegeri locale și parlamentare.

Marcel Ciolacu și Paul Stănescu și-ar dori chiar revenirea în PSD a echipei Mihai Tudose - Marian Neacșu - Adrian Țuțuianu - Ion Mocioalcă, au zis surse social-democrate pentru STIRIPESURSE.RO. Ciolacu, Stănescu, Tudose, Neacșu, Țuțuianu, Mocioalcă, dar și Gabriela Firea, au format nucleul dur al „puciștilor” care au semnat scrisoarea anti-Dragnea în 2018.

Neacșu și Țuțuianu au fost excluși din PSD, iar Tudose și Mocioalcă și-au dat demisiile. Toți au mers la Pro România, în partidul fondat de fostul premier Victor Ponta, la rândul său exclus din PSD în 2017.

„Nu am avut nicio discuție despre o revenire în PSD. Nu am un asemenea obiectiv. Nici nu am discutat cu cineva, nici nu mi-a propus cineva. Mă văd pomenit mai mult în articole de presă. Eu sunt într-un proiect nou, Pro România, și muncesc să-l facem un proiect viabil”, a declarat Adrian Țuțuianu pentru STIRIPESURSE.RO. Nici Ion Mocioalcă nu este interesat de o revenire în PSD, spun surse din Pro România.

La PSD se discută că dacă o să fie vreo revenire în partid, mai degrabă surpriza ar putea să apară de la Tudose și Neacșu.

De altfel, Marcel Ciolacu a anunțat miercuri că speră să urmeze o etapă a „includerilor” la PSD.

„Cel puțin cât sunt eu, sper că această etapă a excluderilor a fost depășită. E posibilă o etapă a includerilor”, a zis noul șef interimar PSD.

Despre o eventuală colaborare cu Pro România, Ciolacu a indicat că „foarte mulți colegi din județe au atras atenția asupra unui lucru evident, că PSD sub nicio formă nu trebuie să rămână izolat”.

În preajma Congresului PSD din februarie 2020 o să aibă loc și o Convenție Națională PRO România, unde „se vor dezbate și stabili principalele direcții politice pentru următoarele două competiții electorale”.

Iată ce a transmis Pro România într-un comunicat pe această temă: „PRO România se adreseaza tuturor alegătorilor de centru stânga care au votat în 2014 (peste 5,2 milioane dee români) și este dispus să colaboreze cu forțele politice social-democrate pentru consolidarea unei opoziții constructive, una care să apere cu adevărat interesele românilor”.