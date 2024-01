Bebeluşi aruncaţi de la etajul 15, în China - Tatăl și iubita sa au fost executați

Un tată şi noua sa concubină care au organizat uciderea celor doi copii mici ai bărbatului aruncându-i intenţionat pe fereastră de la etajul al 15-lea au fost executaţi miercuri în China, a anunţat un tribunal local, citat de AFP, notează Agerpres.

Tragedia, care a stârnit indignare în ţară dat fiind caracterul său deosebit de sordid, s-a produs în noiembrie 2020, într-un bloc de locuinţe din metropola Chongqing (sud-vest).

Tatăl, prezentat ca Zhang Bo, a explicat că şi-a ucis fiul de un an şi fetiţa de doi ani, rezultaţi dintr-o legătură anterioară, pentru a o mulţumi pe noua sa parteneră, Ye Chengchen, şi pentru a se putea căsători apoi cu ea, întrucât familia acesteia nu accepta ca ea să se mărite cu un bărbat care are deja copii.

"Pe 31 ianuarie 2024 dimineaţa, tribunalul popular intermediar nr. 5 din Chongqing a pus în aplicare ordinul de execuţie emis de Curtea populară supremă şi i-a executat pe Zhang Bo şi Ye Chengchen", potrivit unui comunicat al tribunalului.Cuplul fusese condamnat la moarte şi de prima instanţă şi la apel, anul trecut.Când şi-a început relaţia amoroasă cu Zhang Bo, Ye Chengchen nu ştia că acesta încă este căsătorit şi are copii, iar când a aflat a decis să continue totuşi relaţia. La divorţul pronunţat în februarie 2020, tatăl s-a angajat să plătească pensie alimentară fostei soţii şi să-şi crească fiul de un an până la împlinirea vârstei de 6 ani.Totuşi, noua sa prietenă considera că însăşi existenţa acelor copii constituie "o povară pentru viitoarea lor viaţă împreună" şi "un obstacol" în calea căsătoriei sale cu Zhang Bo, a explicat tribunalul în comunicatul de miercuri.Tânăra a "exercitat astfel o presiune constantă" asupra bărbatului pentru ca acesta să-i ucidă pe copii, potrivit aceleiaşi surse.Cei doi au "decis să ascundă crima sub aparenţa unei căderi accidentale", a subliniat tribunalul, evocând, în fine, un modus operandi "inuman", care "sfidează limitele moralei".În 2015, China a redus de la 55 la 46 numărul de infracţiuni pentru care se poate pronunţa pedeapsa capitala. Între acestea au rămas crimele cu intenţie, violul şi traficul de droguri, dar au fost excluse proxenetismul sau contrabanda cu arme.În general cei condamnaţi sunt executaţi prin injecţie letală. Numărul celor executaţi în fiecare an rămâne însă un secret.