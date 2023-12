'Berlin', spinoff al 'La Casa de papel', are premiera pe Netflix în 29 decembrie

„Berlin”, spinoff-ul „La Casa de Papel”, care îi are în rolurile principale pe Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández şi Joel Sánchez, va putea fi văzut pe Netflix din 29 decembrie.

Filmat în 146 de locaţii din Paris, Madrid, Almería, León, Ávila, Segovia şi Toledo, având 287 de decoruri, 65 de actori şi 1.400 de figuranţi, serialul urmăreşte unul dintre cele mai extraordinare jafuri ale personajului iconic interpretat de Pedro Alonso, care revine în rolul inteligentului Berlin, potrivit news.ro.

Alături de el, noua sa gaşcă e formată din: Michelle Jenner (Isabel), care o interpretează pe Keila, o expertă în inginerie electronică; Tristán Ulloa (Fariña), care intră în pielea lui Damián, un profesor filantrop şi loial lui Berlin; Begoña Vargas („Welcome to Eden”), care îl interpretează pe Cameron, un kamikaze caruia îi place să trăiască periculos; Julio Peña Fernández („Through My Window”), care îl aduce la viaţă pe Roi, credinciosul însoţitor al lui Berlin; iar Joel Sánchez îl joacă pe Bruce, un om necruţător şi cel care trece la fapte din gaşcă. Itziar Ituño („La Casa de Papel”) şi Najwa Nimri („La Casa de Papel”) revin la rolurile poliţistelor Raquel Murillo şi, respectiv, Alicia Sierra.

Samantha Siqueiros („Lady of Steel”), Julien Paschal („One Year, One Night”), Masi Rodríguez şi Rachel Lascar (”Through My Window”) completează distribuţia pentru „Berlin”.

Cele opt episoade ale serialului, create de Álex Pina („La Casa de Papel”, „Sky Rojo”) şi Esther Martínez Lobato (”La Casa de Papel”, „Sky Rojo”), sunt scrise de Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva şi Lorena G. Maldonado. Acesta va fi regizat de Albert Pintó („Sky Rojo”, „Malasaña 32”), David Barrocal („Sky Rojo”) şi Geoffrey Cowper („Day Release”).

Doar două lucruri pot însenina o zi sumbră: primul ar fi dragostea. Al doilea, să furi o avere. Acestea sunt elementele care îl ajută pe Berlin să treacă prin anii săi de aur, o perioadă în care încă nu are nicio idee despre boala lui şi nu a rămas prins ca un şobolan în Monetăria Spaniei. Aici începe să pregătească una dintre cele mai extraordinare jafuri ale sale: să facă bijuterii în valoare de 44 de milioane să dispară ca un fel de truc magic. Pentru asta, va cere ajutorul uneia dintre cele trei bande alături de care a dat spargeri.