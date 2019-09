Bianca Andreescu, primele declaraţii după câştigarea US Open: 'E greu de descris în cuvinte ce simt. Ştiu că publicul voia să câştige Serena'

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu a câştigat primul său titlu de Mare Şlem din carieră, după ce a învins-o în finala turneului de tenis US Open pe legendara jucătoare americană Serena Williams cu 6-3, 7-5, sâmbătă, la New York. Bianca Andreescu a făcut primele declaraţii după meci, la festivitatea de premiere.

Vezi AICI desfăşurarea LIVE TEXT a partidei!

"Este greu de explicat, de descris în cuvinte ce simt. Sunt recunoscătoare, sunt binecuvântată, am muncit din greu. Anul acesta a fost un vis devenit realitate. Faptul că am putut să joc pe această arenă, împotriva Serenei, o legendă a sportului, e minuat. Am încercat să păşesc pe teren şi să nu mă concentrez pe adversară, E uşor de zis, nu e aşa uşor de făcut. Sunt mândră de felul în care am jucat", a declarat Bianca Andreescu.

Campioana s-a adresat şi publicului de la New York, afirmând că a fost unul dintre elementele pe care a trebuit să le depăşească în drumul spre victorie: "Ştiu că voiaţi să câştige Serena. Îmi pare foarte rău."

Întrebată cum a trăit revenirea spectaculoasă a Serenei Williams din setul 2, Andreescu a răspuns: "Mă aşteptam ca Serena să revină, a făcut-o de foarte multe ori în trecut. Am încerat să rămân în joc, ultimul game a fost dificil, mingile zburau în toate direcţiile, dar mă bucur pentru felul în care am gestionat momentul."

Bianca Andreescu le-a transmis un mesaj şi părinţilor, care au fost prezenţi în tribune: "Nu pot să le mulţumesc suficient pentru tot ce au făcut. A fost o călătorie lungă. Poate nu atât de lungă, am doar 19 ani, dar nu a fost uşor. Pot doar să le mulţumesc şi să spun: să continuăm!