Biografia neromanțată a lui Constantin Niță: mărirea și decăderea unui baron PSD

Fostul ministru al Energiei Constantin Niţă a fost condamnat, joi, de magistraţii instanţei supreme, la o pedeapsă de patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă, în dosarul în care este acuzat că ar fi primit de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu 30.000 de euro şi peste 300.000 de lei ca să intervină la primarul Iaşiului pentru atribuirea unui contract firmei UTI privind managementul traficului din oraş. Decizia instanţei este definitivă.

Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a menţinut, astfel, decizia pronunţată în primă instanţă de ICCJ, în mai 2017.

Mărirea și decăderea politică

Constantin Niță a fost, o bună perioadă de timp, un om greu al PSD. Niță a fost lider al organizației PSD Brașov, asta în condițiile în care avea mai mulți lideri grei ai partidului, în același județ.

Niță a fost ministru în două rânduri: prima dată a fost ministru al Energiei, în guvernul PSD-PDL și apoi ministru pentru IMM-uri, în Guvernul Ponta.

Niță a avut patru mandate de deputat, în perioada 2000-2016. Anul 2016 a însemnat începutul sfârșitului pentru Constantin Niță, în zona politică.

La începutul lui 2016, Niță era în cărți să devină președintele Consiliului Național al PSD. Până în ziua alegerii, toți cei din PSD erau convinși că Niță va deveni parte a conducerii la vârf în PSD, însă o discuție purtată în biroul lui Liviu Dragnea, cu câteva ore înaintea Consiliului Național a schimbat total lucrurile. Pe scenă, Liviu Dragnea l-a anunțat pe Mihai Fifor, luat și el prin surprindere de această propunere.

La scurt timp după acest moment au început problemele cu DNA. Niță a susținut sus și tare că este nevinovat, ba mai mult, amenința cu judecata jurnaliștii care scriau că este ”client” al DNA Brașov.

Fostul mare baron de Brașov a fost luat pe sus de polițiști și a ajuns în fața procurorilor. La scurt timp a pierdut șefia PSD Brașov și nu a mai prins nici un loc pe listele pentru parlamentare.

Astăzi, Constantin Niță este condamnat la 4 ani de închisoare cu executare, iar cariera sa politică este compromisă. Niță era ultimul dintre marii baroni ai PSD, care nu fusese atins de brațul lung al legii.

Date biografice

Constantin Nita s-a nascut la 27 noiembrie 1955, in comuna Miroslovesti, judetul Iasi. Este casatorit si are un copil. Este absolvent al Facultatii de Studii Economice din Iasi, Sectia Economia Industriei, si al Facultatii de Drept din Iasi, fiind si Doctor in economie - specializarea marketing.

In perioada 1978-1983, Nita a activat ca economist - director export si desfacere la Intreprinderea Autocamioane Brasov, iar intre1983 si 1986 a fost economist la I.C.E. Autoexportimport Brasov. Intre1986 si 1993 Nita a fost seful agentiei B.T.T. Brasov, iar in perioda 1990-1993 a activat ca director al Statiunii Paraul Rece- Brasov.

Intre 1993 si 1997 el a fost directorul general al Sucursalei de reprezentare si protocol Valea Prahovei, iar intre 1997 si 2000 a activat ca director general al S.C. NIMPEX SRL Brasov. In plan politic, in perioada 1994-1997 Nita a fost vicepresedinte al Organizatiei Municipale Brasov a PSD, iar intre 1997-2004 a detinut functia de presedinte al Organizatiei Judetene Brasov PSD.