Black Friday 2023 - Cine a început deja campania și cele mai bune oferte din acest an

În luna noiembrie a fiecărui an, retailul intră în febra mult-promovatelor reduceri de "Black Friday". Comercianţii din România reuşesc într-un fel sau altul să atragă cu oferte, iar românii sunt convinşi să cumpere, informează Agerpres.





Românii, mai cumpătaţi în "Vinerea Neagră" din acest an

S-a observat în ultimii ani felul în care "Black Friday"-ul mioritic a devenit o tocăniţă tradiţională, iar sărbătoarea în sine nu mai seamănă absolut deloc cu originalul de peste ocean. Dacă punem la socoteală şi faptul că sloganul de anul acesta, în România, este "Perioada cu cele mai multe reduceri din an", în loc de "Perioada cu cele mai mari reduceri din an", atunci tabloul ofertelor este complet. Aşadar, nuanţarea mesajului arată, în fapt, cum scopul magazinelor (off sau online) scuză mijloacele.

Inflaţia şi climatul economic incert au determinat ca, în acest an, de "Black Friday", ponderea românilor care intenţionează să profite de reduceri să scadă cu 5% faţă de 2022, până la 57%, de la 62%, reiese din cel mai recent studiu MKOR privind cumpărăturile efectuate cu ocazia sărbătorii reducerilor. Astfel, şase din zece români intenţionează să facă achiziţii de "Black Friday" în 2023, în scădere comparativ cu anul anterior. Opt din zece consumatori au un buget dedicat, faţă de doar 20% anul trecut.



Datele studiului arată că şi-au făcut planuri pentru reducerile din luna noiembrie în special persoanele sub 40 de ani, femeile, persoanele cu venituri medii, părinţii cu copii minori şi cei fără copii. Faţă de 2022, a crescut interesul pentru articolele de Fashion (+14%).



Pe fondul climatului economic incert, majoritatea românilor care intenţionează să profite de reducerile de "Black Friday" şi-au făcut deja un buget orientativ şi un român din cinci mai merge la cumpărături fără un plan financiar prestabilit, faţă de 4 din 5, în 2022.



Şi în acest an, electronicele şi electrocasnicele se află în topul preferinţelor, deşi interesul a scăzut cu 7%, de la un la altul, la fel şi apetenţa pentru produsele IT&C, de la 34% la 27%. În schimb, articolele de modă (îmbrăcăminte încălţăminte, accesorii etc.) câştigă teren, înregistrând un interes crescut cu 14% din partea cumpărătorilor. Iar interesul este chiar mai mare pentru Gen Z (64%) şi femei (58%).



Un alt studiu de specialitate, întocmit de Aqurate, relevă faptul că luna "Black Friday" creşte cu peste 45% vânzările magazinelor online, în comparaţie cu media lunară anuală. În această marjă, cele mai mari creşteri apar în categoriile produselor pentru Copii şi bebeluşi (+75,8%), Sănătate şi înfrumuseţare (+55,5%) şi Casă şi grădină (+55,1%). De asemenea, în topul creşterilor se mai regăsesc produsele din categoriile: Electronice (+50,3%), Cărţi şi multimedia (+48,3%), Haine şi accesorii (+40,9%), Pet shop (+40,7%), Artă şi divertisment (+38,9%), Bricolaj şi DYI (+34,7%) şi Alimente, băuturi şi tutun (+10,7%).



Pe acest fond, aproape două treimi (64%) dintre consumatorii din mediul urban, care intenţionează să comande online de "Black Friday", vor alege livrarea la easybox, după cum reiese din rezultatele unei cercetări realizat de compania regională de curierat Sameday.



Un amănunt interesant de "Black Friday" evidenţiază faptul că aproape jumătate din totalul tranzacţiilor procesate în România (46%) sunt cu un card salvat în prealabil, iar în perioada de "Black Friday 2023" numărul de tranzacţii online ar urma să fie de 20 de ori mai mare decât într-o zi obişnuită, arată o analiză PayU GPO România. Potrivit sursei citate, una dintre metodele de plată preferate de către români este cea în rate, care la nivelul PayU GPO România a înregistrat o creştere cu 50% din punct de vedere al numărului de tranzacţii, respectiv cu 37% din perspectiva valorii tranzacţiilor procesate, pentru tranzacţiile realizate cu carduri în rate şi produse de creditare online de tipul Buy Now Pay Later (plăţi la 30 de zile) şi Slice (plăţi în mai multe rate).



Pe baza datelor tranzacţionate de PayU GPO România în 2023, coşul mediu de cumpărături în rate este de aproximativ trei ori mari mare decât o tranzacţie integrală, plata cu cardul în rate extinse contribuind la creşterea valorii medii a coşului de cumpărături şi, implicit, a vânzărilor încheiate pe site-urile comercianţilor, unde metoda de plată în rate poate ajunge chiar şi la o pondere de 30% din total.





Ofertele de "Black Friday, în flux continuu



La capitolul ofertelor de "Black Friday", se poate spune că acestea curg în flux continuu încă de la finele lunii octombrie. Astfel, sunt retaileri precum Altex, Media Galaxy, Flanco sau evoMag care au optat să-şi promoveze ofertele irezistibile, spun ei, fie "în valuri", fie conjuctural sau în modul permanent.



Varianta originală a "Black Friday" din SUA are loc în fiecare an, într-o singură zi (vineri), care urmează Zilei Recunoştinţei. În 2023, ziua ofertelor peste Ocean este organizată pe 24 noiembrie şi deschide sezonul cumpărăturilor de Crăciun.



***

Retailerul online care dă tonul campaniilor de "Black Friday", eMag, a anunţat că, în acest an, evenimentul reducerilor se va întâmpla pe 10 noiembrie, când numărul de oferte puse "la bătaie" este de trei milioane, dintre care două milioane la cel mai bun preţ vor lua cu asalt coşurile virtuale ale clienţilor.



Astfel, vineri, 10 noiembrie, în ofertă se vor regăsi: telefon mobil Apple iPhone 13, 128GB, 5G, Midnight - la preţul de 2.799,99 lei (reducere de 22%, de la 3.599,99 lei); consola PlayStation 5, cu disc, 1.999,99 lei (reducere 25%, de la 2.699,99 lei); televizor LED Samsung 65AU7092, 163 cm, Smart, 4K Ultra HD, 1.999 lei (reducere 500 lei, de la 2499.99 lei); laptop Lenovo V15 G4 AMN - la 999 lei (reducere 28%, de la 1.399,99 lei); aspirator vertical Dyson V8 Absolute, la 1.399,99 lei (reducere 21% de la 1.779,99 lei); maşină de spălat rufe Samsung, 7 kg, 1400 RPM, Clasa B, Steam, 1.199 lei (reducere 31%, de la 1.749,99 lei).



De asemenea, clienţii eMag mai pot găsi în portofoliu de oferte următoarele produse speciale: 130 de modele auto-moto, precum Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Ford, Nissan, Volvo, Jeep, Maserati, Volkswagen; case şi apartamente la mare şi în ţară; peste 5.000 de vouchere de avion cu reducere de până la 50%; până la 50% reducere la pachete de înfrumuseţare (botox, remodelare corporală, epilare definitivă); până la 60% reducere la 39.000 de nopţi de cazare în România; pachet turistic de Revelion în Laponia; pachet turistic în Japonia; peste 10 kg de aur; peste 100 de tone de carne de porc şi mezeluri şi ceasuri şi bijuterii de lux.



Pentru ediţia din anul curent a "Black Friday", eMag estimează vânzări de 680 de milioane de lei, în creştere cu 36 de milioane de lei faţă de anul trecut.



***

Pe aceeaşi linie, Freshful by eMag, primul hipermarket 100% online din România, anunţă reduceri de până la 40% pentru o selecţie de peste 250 de produse incluse în campania de "Black Friday" din acest an.



În acest fel, în decursul lunii noiembrie, săptămânal, 60 de produse vor fi la ofertă pe Freshful.ro. Incluse vor fi produse din toate categoriile, precum cele fresh, dar şi congelate sau produse non-alimentare cum sunt cosmeticele sau soluţiile de curăţare.



***

În acest trend se află şi Fashion Days care a deschis sezonul de "Black Friday 2023" începând din dimineaţa zilei de luni, 6 noiembrie, atât în aplicaţia mobilă, cât şi pe platforma online fashiondays.ro, clienţii urmând să beneficieze de reduceri la peste 700 de branduri.



Compania aminteşte un sondaj recent realizat de Kantar care relevă faptul că 26,6% dintre românii care intenţionează să cumpere de "Black Friday" iau în considerare să achiziţioneze articole vestimentare, marcând astfel o creştere semnificativă statistic faţă de anul anterior (+4,2%), când acest procent era de 22,4%. Totodată, încălţămintea rămâne o categorie de interes, cu 12,3% dintre potenţialii cumpărători de "Black Friday" care iau în considerare să achiziţioneze asemenea de produse în timpul evenimentului, faţă de 9,9% anul trecut.



Printre ofertele Fashion Days în "Vinerea Neagră" se află: geacă Trespass la 99,99 lei (reducere de 73,8%), pantofi sport Puma la 189,99 lei (-61,8%), Pantofi Karl Lagerfeld la 529,99 lei (-54,9%), Cizme Guess la 419,99 lei (-50,6%), geacă Nike la 289,99 lei (-39,5%) etc.



***

Oferta Vodafone EasyTech de Black Friday de anul acesta cuprinde reduceri de până la 50% la smartphone-uri, gadgeturi, produse pentru îngrijirea locuinţei şi de lifestyle, dar şi la servicii fixe şi mobile la abonament şi pe bază de cartelă prepaid. Promoţiile sunt disponibile până pe 12 noiembrie a.c. în magazinul online, în aplicaţia My Vodafone şi în magazinele fizice, dar şi în canalele telesale şi door to door.



Pentru cei care şi-au păstrat bugetul pentru un telefon nou de Black Friday, oferta Vodafone include modele pentru toate buzunarele, cu până la 50% reducere, asigurare pentru ecran şi posibilitatea achiziţionării în până la 36 de rate lunare cu abonament:



***

Şi zona de turism este cuprinsă în campania "Black Friday". În acest sens, tur-operatorul DAL Travel a lansat Târgul Online de Turism, pentru vânzările din perioada 7-15 noiembrie, campania de reduceri "Combo Sales", care va include atât un stand online pentru Târgul de Turism al României - ediţia de toamnă 2023, cât şi unul dedicat "Black Friday", cu reduceri de până la 150 de euro/persoană.



Topul destinaţiilor promovate cu oferte speciale de "Black Friday", respectiv la Târgul de Turism Online DAL Travel, este condus de Thailanda, Coreea de Sud, India, Uzbekistan, Indonezia (Bali), Columbia şi China. Printre cele mai căutate circuite şi produse turistice ale iernii se numără Islanda şi Aurora Boreală, dar şi Carnavalul din Malta. În particular, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, sunt promovate pachete turistice precum Crăciun în Ecuador şi Revelion în Galapagos, Revelion în Panama şi Costa Rica, Revelion în Africa de Sud şi Revelion în Thailanda, Malaysia şi Singapore. Destinaţiile populare ale primăverii sunt circuitele China - Tibet - Nepal - Bhutan, respectiv Croazieră de Paşte în insulele din Grecia. Destinaţiile verii includ Vancouver (Canada) şi croazieră în Alaska, Cinci capitale Baltice şi Rusalii în Franţa (Normandia şi Bretania).



La nivel general, există sute de companii din domeniul comerţului şi serviciilor care vin în întâmpinarea românilor cu oferte tentante, pe această listă aflându-se, printre alţii: Digi, Auchan, Kaufland, Lensa, Notino, Farmacia Tei, Lidl, Modivo, About You, Elefant, AtuTech, Dedeman, Leroy Merlin, Deichmann, Flip.ro, OptiBlu, Zalando, XXLutz, Dr. Max, Direct Booking etc.

Cum a apărut "Black Friday"

Sintagma 'Black Friday' apare pentru prima dată în articole publicistice ale vremii încă din secolul XIX, în Statele Unite ale Americii (SUA). Asocierea sărbătorii promoţiilor se face, la acel moment, cu criza financiară din 1869. Cea mai veche invocare cunoscută sub numele de 'Vinerea Neagră', care se referă la cumpărăturile făcute în cea de-a doua zi după Ziua Recunoştinţei, a apărut într-un buletin de relaţii publice din anul 1961. Numele şi originea sărbătorii sunt împământenite în Philadelphia.



În ianuarie 1966, se stabileşte definitiv titulatura de 'Black Friday', prin care se deschide oficial sezonul de cumpărături de Crăciun în centrul oraşului. Este momentul în care blocajele din trafic sunt masive, iar trotuarele devin neîncăpătoare.



La nivel mondial, ultima zi de vineri din luna noiembrie dă semnalul începerii promoţiilor de sărbători.



"Black Friday" a fost organizat pentru prima oară în România în anul 2011, iar 2015 a fost anul în care vânzările online le-au depăşit, pentru prima dată, pe cele tradiţionale, valoarea cumpărăturilor situându-se la peste 100 de milioane de euro.