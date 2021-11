Black Friday: Eturia lansează cele mai mari reduceri din an la peste 100 de pachete de vacanţă în destinaţii exotice

Eturia lansează, în perioada 12 - 22 noiembrie, cele mai mari reduceri din an la peste 100 de pachete de vacanţă, în 15 destinaţii exotice şi propune o gamă de vacanţe însoţite de reduceri de până la 600 euro/pachet/persoană.

Vor beneficia de reduceri de Black Friday o serie de "destinaţii vedetă", precum Republica Dominicană, Maldive, Kenya, Mauritius, Dubai, Seychelles, Zanzibar, Mexic, Las Vegas, New York, Jamaica, Sri-Lanka, Cuba, Costa Rica, dar şi circuitele de grup cu Tour Leader Eturia.

"În perioada promoţională de 10 zile ofertele se vor schimba periodic. Cei care ne urmăresc constant vor avea ocazia să profite de reducerile semnificative pentru un număr limitat de locuri pentru pachetele de vacanţă din promoţie. Fie că este vorba de sejururi la plajă, circuite de grup cu însoţitor Eturia, circuite share a trip (în care cheltuielile legate de transport şi servicii locale se împart între membrii unui grup restrâns) sau vacanţe exotice de Revelion şi Paste, toate categoriile vor avea reduceri substanţiale, păstrând în acelaşi timp standardele de excelenţă Eturia", a declarat Ana Maria Gherasim, sales manager Eturia.

Astfel, spre exemplu, printre oferte se numără: un sejur charter all inclusive în Republica Dominicană, de 9 zile, la 990 euro faţă de 1.590 euro; un sejur charter 8 zile all inclusive în Kenya la 890 euro faţă de 1.490 euro; un sejur charter 8 zile în Dubai la 490 euro în loc de 1.000 euro sau un sejur de lux la Atlantis de Palm, 8 zile, la 2.400 faţă de 3.000 euro. Un pachet Revelion, 8 zile, în Las Vegas are o ofertă de 1.150 euro sau un pachet 7 nopţi, all inclusive, în Jamaica - 1.190 euro.

"Reducerile Black Friday de până la 600 euro/pachet sunt posibile datorită tarifelor speciale negociate cu partenerii locali. Eturia este singura agenţie de turism din România care are contracte directe cu peste 500 de hoteluri din destinaţii exotice din întreaga lume. Ofertele includ doar acele hoteluri care au raportul optim calitate/preţ şi flexibilitatea de a modifica perioada de călătorie, pentru a evita orice neplăcere ce ar putea apărea ca urmare a unui eveniment neprevăzut", a subliniat Ana Maria Gherasim, potrivit Agerpres.ro.

Vacanţele promovate sunt în concordanţă cu condiţiile de călătorie actuale, Eturia urmărind îndeaproape lista destinaţiilor care permit turiştilor români să călătorească în condiţii maxime de siguranţă.

Eturia a devenit, în 2007, prima agenţie de turism turoperatoare din România ce oferă servicii tailor-made celor care vor să trăiască o călătorie exotică autentică oriunde pe glob la standarde superioare în turism. Pentru clienţi, dincolo de cele peste 130 de destinaţii din portofoliu în care agenţia colaborează strâns cu parteneri locali, experienţa Eturia include consultanţi specializaţi pe fiecare zonă a globului, ce ştiu să recomande fiecărui client locuri, hoteluri, trasee şi să ofere cele mai valoroase sfaturi. Mai mult, agenţia creează şi vacanţe cu plecări predefinite create pe principiul celui mai bun tarif. Asigurarea medicală este inclusă în toate pachetele şi acoperă chiar şi îmbolnăvirea de COVID-19 înainte sau în timpul călătoriei.