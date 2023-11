Blocarea sistemului de sănătate în Buzău - următorul pas al sindicatului Casei de Asigurări de Sănătate

Aproximativ 50 de angajaţi ai Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Buzău au întrerupt joi activitatea şi au protestat în curtea instituţiei nemulţumiţi de condiţiile de muncă şi salarizare, conducerea sindicatului anunţând că în situaţia în care cererile nu li se vor îndeplini, va urma greva generală şi blocarea întregului sistemul de sănătate.

Blocul Naţional Sindical (BNS), alături de afiliatul său Federaţia Sindicatelor Caselor de Asigurări de Sănătate, informează că angajaţii caselor de sănătate au intrat în protest generalizat pe perioadă nedeterminată. Motivul este strâns legat de salarizare şi condiţiile în care angajaţii din sistem îşi desfăşoară activitatea, conform Agerpres.

"Protestăm împotriva politicii de dispreţ a Guvernului şi a Parlamentului la adresa salariaţilor din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi a caselor judeţene de asigurări de sănătate. Una dintre problemele cele mai grave este migrarea specialiştilor către alte domenii de activitate, supraîncărcarea cu responsabilităţi a personalului rămas, volumul infernal de muncă, nivelul de salarizare este foarte scăzut, din 2018 nu am mai beneficiat de nicio creştere salarială, nici măcar un leu nu am mai primit şi toate acestea înseamnă un blocaj în efectuarea serviciilor publice pe care le efectuăm atât pentru furnizorii de servicii medicale cât şi pentru asiguraţi. Regretăm profund neplăcerile din ultima perioadă dar asta este singura soluţie care ne-a mai rămas, această formă de protest. Nu am cerut niciun fel de rectificare bugetară, sumele se găsesc deja în bugetul CNAS datorită economiilor făcute la fondul de salarii făcute pe parcursul acestui an", a declarat, pentru AGERPRES, reprezentantul sindicatului CJAS, Radu George.

Sindicaliştii ameninţă în continuare cu greva generală care ar avea implicaţii grave în sistemul de sănătate şi care ar afecta atât furnizorii de servicii cât şi pacienţii."Aceasta este prima formă de protest, bănuiesc că vom ajunge la grevă generală, la declanşarea conflictului de muncă în situaţia în care lucrurile nu se vor rezolva. Atunci va fi o foarte mare problemă pentru că nu se mai pot face nici plăţi către furnizorii de servicii medicale, nu mai putem să ne desfăşurăm activitatea nici cu publicul în ceea ce priveşte atât pacienţii cât şi angajatorii. Sperăm să nu ajungem la acea grevă generală. În momentul de faţă la CJAS Buzău sunt în jur de 50 de angajaţi. Volumul de muncă este foarte mare, doar la Serviciul evidenţă, asiguraţi carduri şi servicii medicale vin peste 150 de oameni pe zi. Sincer suntem 3 persoane pe acest serviciu", a mai declarat liderul de sindicat.Ca urmare a declanşării protestelor, la CJAS Buzău programul cu publicul fost redus la 30 de minute pe zi, între orele 8.30 şi 9.00, fapt ce a general cozi ale pacienţilor în faţa instituţiei.