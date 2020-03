Bogdan Andone după înfrângerea cu CFR Cluj: 'Nu am avut determinarea de a finaliza, din nişte situaţii foarte bune'

Tehnicianul Bogdan Andone a afirmat, luni seară, că jucătorii de la Astra Giurgiu nu au avut ”determinarea necesară de a finaliza”, la meciul pierdut cu CFR Cluj, scor 1-2, în Liga I, potrivit news.ro.

”Nu am avut determinarea de a finaliza, din nişte situaţii foarte bune. Asta este, fotbalul te pedepseşte. După marcarea golului de 2-1 nu s-a mai jucat nimic. CFR este o echipă pragmatică, după a fost un meci închis. Echipa a jucat, a avut plăcerea de a juca, dar ne-a lipsit hotărârea, decizia de a finaliza. Nu am finalizat din situaţii ideale. Din păcate am pierdut şi trebuie să trecem peste acest eşec. Cu Botoşani va fi un meci dificil, dar ţinând cont de faptul că vom juca acasă sperăm să câştigăm. Dacă băieţii vor avea plăcerea de a juca, pe care au arătat-o astăzi, cred că vom reuşi să câştigăm”, a afirmat Bogdan Andone.

Formaţia CFR Cluj a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Astra Giurgiu, în ultimul meci al primei etape a play-off-ului Ligii I.

Pentru CFR Cluj au marcat Deac '8 şi Păun '81, iar pentru Astra a punctat Alibec '58 (penalti).