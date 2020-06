Bogdan Argeş Vintilă, atac la Duckadam după eșecul de la Cluj: Din păcate, era numai pe la televizor şi nu era alături de noi

Antrenorul Bogdan Argeş Vintilă a declarat că echipa lui, FCSB, nu va abandona lupta pentru titlu după înfrângerea suferită în meciul cu CFR Cluj. Comentând decizia preşedintelui de imagine al FCSB, Helmut Duckadam, de a demisiona, Vintilă a spus că fostul portar nu trecea pe la baza de pregătire a echipei şi nu era aproape de jucători, potrivit news.ro.

"Din păcate, astăzi nu am reuşit să marcăm, a fost singurul lucru care ne-a lipsit. Am făcut un joc foarte bun şi sunt mulţumit de atitudinea jucătorilor şi de dăruirea de care au dat dovadă în timpul jocului. Din păcate nu am reuşit să marcăm, deşi ne-am creat foarte multe ocazii. Am reuşit să-i dominăm, aici, la Cluj, ceea ce este un lucru foarte bun din punctul meu de vedere, care dă moral echipei. Din păcate acel autogol a făcut diferenţa, ei fiind o echipă mult mai experimentată şi mai pragmatică. Cât matematic mai avem şanse, ne jucăm şansa până la sfârşit, indiferent de ce se va întâmpla în continuare. Important este să facem jocuri bune şi să reuşim să le câştigăm. Am un lot restrâns numeric. Nu am ce să-mi reproşez, decât că nu am reuşit să marchez. Cupa României este un obiectiv important pe care mizăm şi vom juca să câştigăm competiţia. Chiar şi în campionat vrem să rămânem aproape de CFR şi să ne jucăm şansa până la capăt. E clar că lipseşte atmosfera publicului, dar trebuie să ne supunem deciziilor. Eu cred că se va încheia cu bine acest sezon, nu cred că vor mai fi meciuri amânate", a declarat Vintilă, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Despre demisia lui Helmut Duckadam din funcţia de preşedinte de imagine al FCSB, Vintilă a spus: "Dânsul ştie mai bine care sunt motivele care l-au făcut să recurgă la această decizie. Mie îmi pare rău. Eu l-am cunoscut în deplasarea de la Guimaraes şi mi-aş fi dorit să-l mai văd aproape de echipă, dar din păcate nu a mai trecut pe la teren. Îmi pare rău, dar este decizia dânsului. Dacă venea pe la teren eu nu aveam cum să nu-l implic. Are experienţă, oricând un sfat de la dânsul este binevenit. Din păcate, nu nu era decât la televizor şi nu era alături de noi."

CFR Cluj a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), formaţia FCSB, în etapa a III-a a play-off-ului Ligii I, prima după întreruperea cauzată de pandemiai de coronavirus.

A marcat Ov. Popescu '24 (a).

Clasamentul play-off-ului este următorul: CFR Cluj - 33 de puncte, FCSB - 26 de puncte, CSU Craiova - 26 de puncte, Astra Giurgiu - 24 de puncte, FC Botoşani - 24 de puncte şi Gaz Metan Mediaş - 23 de puncte. Doar CFR şi FCSB au jucat în această etapă.