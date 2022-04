Bogdan Licu vrea să fie judecător la CCR: 'Nu am plagiat la doctorat. Am renunțat pentru că am considerat că lucrarea nu se ridică la nivelul cel mai înalt'

Bogdan Licu, prim-adjunctul procurorului general și fost mason, propus de PSD pentru funcţia de judecător la Curtea Constituţională, a afirmat miercuri că a renunţat la titlul ştiinţific de doctor pentru că a considerat că lucrarea sa de doctorat "nu a întrunit cele mai înalte exigenţe ştiinţifice", reiterând că acuzaţiile potrivit cărora ar fi plagiat nu sunt adevărate, relatează Agerpres.

El a susţinut la audierile din Comisia juridică a Camerei Deputaţilor că este pregătit pentru postul de judecător la CCR, menţionând că a evoluat în 15 ani.

"Poziţia mea cred că o cunoaşteţi foarte bine, pentru că am spus-o de nenumărate ori şi vă invit să vedeţi detaliile, dacă vreţi, de la ultima procedură la care am participat, în ianuarie 2020, în faţa ministrului Justiţiei de atunci, unde am oferit o explicaţie mai detaliată. (...) Pe scurt, am spus că, în acel moment, nu am fost pregătit suficient pentru a întocmi o lucrare de înaltă calitate ştiinţifică, acea lucrare de doctorat, şi de aceea am renunţat, am intentat un proces în justiţie să renunţ la titlu, ca o recunoaştere a faptului că, privind retrospectiv, într-adevăr am considerat că nu se ridică la nivelul cel mai înalt pentru un asemenea titlu ştiinţific, dar de la faptul că am făcut anumite erori, de la faptul că poate am făcut-o în grabă, de la faptul că, repet, nu a întrunit cele mai înalte exigenţe ştiinţifice până la faptul că am plagiat, adică că am furat, este cale lungă şi nu este nimic adevărat", a precizat Licu.

Prim-adjunctul procurorului general a spus că a fost surprins, iniţial, de nominalizarea de către PSD pentru această funcţie. "Sincer, şi pentru mine a fost o surpriză, dar având în vedere precedentul, că şi data trecută PSD a nominalizat magistraţi, am acceptat acest lucru", a mai afirmat Bogdan Licu, adăugând că a fost contactat de preşedintele PSD pentru a-i propune să candideze.

Licu a susţinut că nu este normal ca în funcţia de preşedinte al CCR să fie numit un judecător care este în primii trei ani de mandat. "Nu am cum să-mi doresc această funcţie, pentru că încă nu sunt judecător al CCR şi - doi - dacă voi fi judecător al CCR, nu este normal ca un judecător în primii trei ai mandatului să ocupe această funcţie", a mai spus Licu.

Miercuri, Comisia juridică i-a audiat pe cei trei candidaţi la CCR pe locul actualului preşedinte al Curţii, Valer Dorneanu, căruia îi expiră mandatul: prim-adjunctul procurorului general, Bogdan Licu, propus de PSD; judecătorul Cristi Danileţ - susţinut de USR; şi prof. univ. Ioan Sabău-Pop - din partea AUR. Toţi trei au primit avize favorabile din partea Comisiei juridice.

Plenul Camerei Deputaţilor urmează să dea votul în privinţa celor trei candidaturi în şedinţa din 3 mai.