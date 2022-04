Bono şi The Edge de la formaţia irlandeză U2 au cântat o versiune acustică a melodiei "Walk On" în sprijinul refugiaţilor ucraineni, conform news.ro.

"Oamenii curajoşi din Ucraina luptă pentru libertatea lor - şi pentru a noastră - în faţa unei violenţe de nedescris şi a unei invazii nedrepte. Peste 4 milioane de oameni, majoritatea femei şi copii, au fost nevoiţi să fugă pentru a-şi salva viaţa - o populaţie aproape de dimensiunea Irlandei. Liderii lumii trebuie să se ridice şi să stea alături de ucraineni acum, de cei care luptă şi de cei care au fugit, şi să stea alături de refugiaţii de pretutindeni care au fost forţaţi să-şi părăsească casele şi pământurile", au scris muzicienii, gest ce face parte din campania Stand Up For Ukraine care are drept scop ajutorarea refugiaţilor.