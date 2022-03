Boris Johnson s-a dezlănțuit împotriva lui Vladimir Putin: 'Denazificarea Ucrainei este o mincină absurdă'

Afirmația liderului rus Vladimir Putin că invazia rusă a Ucrainei face parte din „denazificarea” țării este o minciună absurdă. În schimb, „vedem bombardarea unor oameni nevinovați”, a scris Johnson pe Twitter.

Șeful guvernului britanic a menționat și moartea unui fost prizonier în vârstă de 96 de ani din lagărele de concentrare naziste Boris Romancenko de la Harkov.

„Este o tragedie groaznică. Boris a supraviețuit la patru lagăre de concentrare și și-a dedicat viața pentru a preveni repetarea ororilor nazismului”, a adăugat Johnson.

An appalling tragedy. Boris survived four concentration camps & dedicated his life to ensuring the horrors of Nazism wouldn't be repeated.



Putin's claim that his invasion of Ukraine is 'de-Nazification' is a grotesque lie. Instead we're seeing the bombardment of innocent people. https://t.co/283da6ygmZ